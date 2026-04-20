Un centenar de parades ompliran Vic de llibres i roses per Sant Jordi

Un centenar de parades de llibres, roses i entitats ompliran places i carrers de la ciutat de Vic aquest Sant Jordi 2026. La programació al voltant de la diada, aquest dijous 23 d'abril, inclou presentacions de llibres, signatures d'autors i autores, sardanes, tallers o música en directe, entre altres activitats.
Algunes propostes ja s'han desplegat aquest passat cap de setmana, com els Menús Literaris o la signatura d'exemplars organitzada per la llibreria Foster&Wallace i l'editorial Penguin Random House, que han portat a la plaça Gaudí alguns dels autors i autores del moment –Gil Pratsobrerroca, Xavier Grasset, Ariadna Oltra, Oriol Canals, Martí Melcior, Carles Tamayo, Elena Crespi, Jordi Cruz i Elisenda Carod-.
La llibreria Muntanya de Llibres també ha organitzat una signatura per aquest Sant Jordi 2026: tindrà lloc a la plaça del Mercadal de les 11:00 hores del matí a les 20:00 hores de la tarda. Comptarà amb Laia Casadevall, Delfi Vilaseca, Jaume Coll, Anna Solà, Bernat Gasull, Olga Domingo, Adina Drenta, Arnau Casas, Joan Conill, Edu Sallent, Anna Albert, Marga Sala i Eduard Comerma i Oriol Torrents.
100 parades de llibres, roses i entitats
A partir de les 9:00 hores del matí -i fins a les 20:00 hores de la tarda-, la plaça Major de Vic es convertirà en epicentre de la diada: les llibreries de la ciutat s'hi instal·laran per oferir llibres per tirar i remenar als visitants. També s'hi podran trobar roses de tota mena, així com paradetes d'entitats de la capital d'Osona.
A partir de les 10:00 hores i fins a les 20:00 hores del vespre, l'Ajuntament de Vic oferirà portes obertes perquè tothom qui ho vulgui pugui visitar les sales més emblemàtiques de les dependències municipals, on també podrà contemplar-se la tradicional exposició de rams de roses. A partir de les 11:30, la rambla del Passeig acollirà una nova ballada de sardanes amb la Cobla Genisenca.
A la tarda és quan carrers i places de la ciutat s'omplen amb milers de persones que remenen llibres i gaudeixen d'una diada de cultura i promoció de la llengua catalana. A partir de les 17:00 hores, la plaça Major acollirà un taller de castells adreçats a infants i joves amb els Sagals d'Osona.
Un dels plats forts de la jornada és la representació de la Llegenda de Sant Jordi a la plaça del Mercadal -a les 18:30 hores-, una obra de la companyia de teatre La Canina que compta amb la col·laboració dels Geganters i Grallers del carrer de la Riera de Vic. Abans, però, la ciutat incorpora una novetat: de 17 a 18:00 hores de la tarda a l'església de la Pietat, els més menuts podran visitar el cau secret del drac de la ciutat –que enguany estrena caps-, allà on s'amaga i descansa abans d'entrar a la plaça Major.
A partir de les 17:00 hores arrencarà l'activitat Lectures des del finestral del Casino de Vic, on es llegiran fragments de grans obres de la literatura infantil catalana. Més tard, a les 19:00 hores a la rambla del Passeig, tindrà lloc una ballada de Lindy pop amb Vic Kick Swing, mentre que a partir de les 19:30 hores del vespre s'oferirà un petit concert de cançons catalanes amb la Coral Brusquina, davant de l'església del Carme.
Finalment, com cada any per Sant Jordi, s'instal·larà l'arbre dels desitjos, un punt literari on tothom podrà agafar llibres de segona mà, una iniciativa organitzada pels Artesans del carrer de la Riera.
Més enllà del 23 d'abril
A Vic, Sant Jordi arriba uns dies abans i s'allarga passada la diada. D'aquesta manera, el dimecres 22 d'abril es presentarà el tradicional Conte col·laboratiu, fruit de la tasca entre diverses entitats de la capital d'Osona. Els dies 24, 25 i 26 d'abril, a l'Espai ETC, es representarà El rei i el drac, una reinterpretació de la llegenda de Sant Jordi per a tota la família.
El dissabte 25 d'abril, el Museu d'Art Medieval de Vic organitza l'activitat en família Jocs i Dracs al Museu, mentre que la Biblioteca Pilarin Bayés aposta per un vermut poeticomusical amb el duet format per Juna Castella i Ignasi Sadurní. El dimarts 28 d'abril, també a la Biblioteca Pilarin Bayés, es lliuraran els premis del III Concurs de relats de Sant Jordi.