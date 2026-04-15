Vic impulsa una campanya per fomentar l'ús del català al comerç local

L'Ajuntament de Vic impulsa una nova campanya per fomentar l'ús del català a la ciutat. En aquesta ocasió, la iniciativa se centra en l'àmbit del comerç local i ha estat ideada pel Consistori Infantil –juntament amb els alumnes de 6è de Primària de les escoles de la ciutat- a encàrrec del govern vigatà. L'objectiu és promoure l'ús de la llengua catalana i recordar a la ciutadania el seu dret a ser atesa en català, amb la finalitat de garantir els drets lingüístics dels vigatans i vigatanes.
La campanya A Vic, compra en català s'emmarca en les accions que s'estan desplegant des de la regidoria de Llengua del consistori vigatà, creada durant aquest mandat i encapçalada per Bet Piella.
"Estem preocupats pel retrocés de l'ús del català i vam demanar als infants del Consistori Infantil que aportessin propostes per contribuir a revertir aquesta situació", explica Elisabet Franquesa, regidora d'Educació. Els nens i nenes han identificat que "moltes persones entenen el català, però no el parlen per vergonya", apunta la regidora. Per aquest motiu, han apostat per a desplegar accions orientades a generar confiança "i a reduir aquesta barrera".
En el marc de la campanya s'han elaborat materials gràfics a partir d'il·lustracions creades pels mateixos infants que posen el focus en àmbits clau de l'activitat comercial, com l'atenció oral, la retolació dels establiments o la informació comercial i contractual.
En aquesta línia, la iniciativa promou que els locals comercials s'adrecin a la clientela en català i, al mateix temps, que els clients facin servir la llengua catalana en tot moment. També destaca la importància de garantir la presència del català en la senyalització o als cartells dels establiments, així com a les cartres dels restaurants, els tiquets de caixa o als fulletons publicitaris, entre altres. A més, perquè la campanya tingui més impacte, l'Ajuntament de Vic ha retolat un autobús urbà amb la imatge i el lema de la campanya.
Tots els materials es començaran a distribuir coincidint amb el dia de Sant Jordi, una data significativa per a la llengua i la cultura catalana.