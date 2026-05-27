La UVic-UCC oferirà dos nous màsters el curs vinent i reforça la formació continua

La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya ampliarà l'oferta de màsters oficials amb dos nous programes a partir del curs 2026-2027. Es tracta dels estudis en Gestió de Dades i Transformació Empresarial i el màster universitari en Biomedical Research and Industry.
El primer està pensat per a formar professionals capaços de liderar processos de transformació basats en l'ús de la intel·ligència de dades, integrant tecnologia, models de negoci i persones. Al mateix temps, proporcionarà una formació orientada a comprendre l'impacte de la digitalització en els models de negoci, els processos corporatius i les estructures organitzatives.
Pel que fa al màster universitari en Biomedichal Research and Industry, l'objectiu és capacitar els estudiants per transformar els descobriments biomèdics en innovació aplicable als àmbits industrial i clínic. El programa combinarà formació científica avançada en biomedicina amb coneixements sobre regulació, ètica, gestió de la recerca i emprenedoria en biotecnologia i indústria farmacèutica. El màster es farà en anglès i es podrà cursar en línia, però el treball final es farà en format presencial en laboratoris de recerca, hospitals o empreses del sector.
Reforç de la formació contínua al Campus Vic
El curs 2026-2027, la formació contínua del Campus Vic de la UVic-UCC es reforça amb màsters propis, postgraus i microcredencials orientades als nous reptes professionals. Entre les novetats del pròxim curs, destaca el màster en Cures Avançades en Infermeria d'Anestèsia, Reanimació i Terapèutica del Dolor i també el curs d'expert universitari en Atenció integral i integrada a les persones amb cronicitat.
Tanmateix, l'Escola de Postgrau de la UVic reforça l'oferta de microcredencials amb noves propostes en àmbits estratègics: en Marca Personal, Benestar Digital, Economia Social i en fer ús de la intel·ligència artificial com a aliat estratègic a l'hora de liderar. Al mateix temps, es podran cursar unes microcredencials específiques per a la preparació proves d'aptitud personal per a l'accés als graus en Mestre.
En paral·lel, s'ampliarà l'oferta en l'àmbit de la direcció i gestió i posarà en marxa la segona edició de programes com ara el Plus Executive i el de Gestió Estratègica de l'Empresa Familiar, programa que s'imparteix en col·laboració amb el CEDO i Cuatrecasas. També s'iniciarà la tercera edició del Postgrau en Desenvolupament Directiu (PDD) adreçat als professionals del Consorci Hospitalari de Vic, Fundació Hospital de la Santa Creu i Serveis Auxiliars a la Sanitat (CHV-FHSC-SAS), un programa impartit a mida que consolida l'aposta per la formació adaptada a les organitzacions. El PDD és una de les moltes formacions que s'imparteixen a mida per a les empreses de la Catalunya Central i, en els últims dos anys, l'activitat formativa adreçada al territori s'ha incrementat impartint més d'una vintena de programes a mida gràcies a iniciatives com les jornades Growth, entre altres accions.
En l'àmbit de la salut, i en el marc de la Càtedra de Cures Pal·liatives, s'impulsen per al curs vinent tres microcredencials especialitzades: una en atenció psicosocial i espiritual pal·liativa multidisciplinària en serveis de salut i socials; i una centrada en l'atenció a la soledat, amb un enfocament pràctic, assistencial i comunitari; i una tercera orientada a l'atenció pal·liativa multidisciplinària pediàtrica.
Pel que fa al màster Executive MBA, el programa ha incorporat en l'actual novena edició un avenç destacat: la integració de la intel·ligència artificial en els continguts formatius amb l'objectiu de fer-los més dinàmics, interactius i personalitzats. Aquesta innovació permet enriquir l'experiència d'aprenentatge dels participants, facilitant la simulació de situacions reals, la presa de decisions i una adaptació més gran dels continguts al ritme i a les necessitats de cada perfil directiu.