Tona aprova una modificació de crèdit de 2,74 milions d'euros per impulsar inversions estratègiques

L'Ajuntament de Tona ha donat llum verda una modificació de crèdit de 2.741.359,60 euros amb l'objectiu d'impulsar noves inversions i accelerar projectes estratègics. L'ampliació de diners és, en part, gràcies al tancament de l'exercici econòmic del 2025, el qual ha deixat un estalvi net d'1,8 milions d'euros, un romanent de tresoreria de 5,9 milions d'euros i un nivell d'endeutament baix que se situa al 5,62%. "L'objectiu principal és que la bona salut financera de l'Ajuntament reverteixi directament en la ciutadania, transformant-se en millores tangibles als equipaments, als serveis i a l'espai públic", destaca l'alcaldessa de Tona, Judit Sardà.
Els recursos es destinaran a actuacions repartides entre els diferents serveis municipals. En l'àmbit dels serveis generals es preveuen millores en la videovigilància i la lectura de matrícules, l'adquisició de noves eines tecnològiques i d'intel·ligència artificial per optimitzar processos administratius o actuacions de millora i accessibilitat a l'edifici de l'Ajuntament.
Pel que fa als serveis a les persones es duran a terme actuacions als equipaments educatius, culturals i esportius del poble entre les quals destaca la reparació de la coberta i el paviment de l'Escola Bressol o les millores als vestidors i a l'enllumenat de les instal·lacions esportives.
En l'àmbit dels serveis territorials es renovaran els parcs infantils -incloent espais adaptats per a infants amb autisme-, s'instal·larà una font d'aigua per a gossos al parc del Josep Ventura i es reforçarà la seguretat del Castell amb l'arranjament dels talussos.
També es desenvoluparan altres actuacions com la sonorització de la zona comercial del centre, la millora de l'enllumenat del parc del Gelec, la pavimentació de l'accés al cementiri i la legalització de l'estació meteorològica municipal.
Projectes estratègics
La modificació de crèdit també permet avançar en dos projectes estratègics pel municipi. D'una banda, es destinen 935.019,35 euros a la renaturalització del pati de l'Escola de l'Era de Dalt, una proposta que transformarà l'espai educatiu en un entorn més verd, sostenible i adaptat a les necessitats actuals de l'alumnat.
De l'altra, es preveuen 1.188.051,70 euros per al canvi de la gespa del camp de futbol, una actuació que inclourà també millores en l'enllumenat, el drenatge i els accessos a la instal·lació esportiva.
Compra de la finca d'Estabanell
L'Ajuntament continua avançant en la compra de la finca d'Estabanell, una operació valorada en 1,7 milions d'euros que es finançarà mitjançant una combinació de crèdit i subvenció nominativa. L'adquisició representa una oportunitat estratègica per al futur desenvolupament del poble i per ampliar el patrimoni públic de Tona.
Invertir en futur
Aquesta modificació de crèdit se suma a altres inversions ja en marxa, com les instal·lacions d'aerotèrmia i plaques fotovoltaiques, l'asfaltatge de carrers, la renovació dels escocells del carrer Maria Vivet o la recuperació i rehabilitació de pous.