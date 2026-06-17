L'ONCE reparteix 50.000 euros a Calldetenes

El dilluns 15 de juny, no va ser un dilluns qualsevol pel Santiago Ordeig, venedor de l'ONCE a Calldetenes, perquè va repartir un total de 50.000 euros en el sorteig Super Once a través del seu punt de venda situat a la plaça de la Vila.
Calldetenes pertany a l'agència de l'ONCE de Vic, que presta serveis personalitzats a 279 afiliats i afiliades i compta amb 67 agents venedors dels productes de joc de l'organització.
En el cas del premi de 50.000 euros venut a Calldetenes, el Super Once, és un producte de la modalitat de joc actiu format per una matriu de 80 números, numerats de l'1 al 80, i consisteix a triar entre 5 i 11 números de la matriu. Un sorteig dona una combinació guanyadora formada per 20 números dels 80. Existeixen 7 tipus d'apostes en funció de la quantitat de números triats: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5. Amb aquests elements es pot optar als premis que corresponguin, en funció del tipus d'aposta, l'import en euros apostat i el nombre d'encerts obtinguts.