Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 19, 20 i 21 de juny

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana del 19, 20 i 21 de juny a les nostres comarques.
Muntanyola: Festa Major 2026
Estiu és sinònim de festes majors a Osona i el Lluçanès i, una de les més matineres, és la de Muntanyola. Aquest cap de setmana del 20 i 21 de juny se celebra la festivitat del municipi amb un ampli programa d'actes i activitats per a tots els públics i gustos, amb propostes infantils, tallers, música en directe, trobades populars o teatre.
- Què? Festa Major 2026
- Quan? 20 i 21 de juny
- On? Muntanyola
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Balenyà: Trobada gegantera
El dissabte 20 de juny se celebra la 39a edició de la Trobada gegantera d'Hostalets de Balenyà. La proposta inclou la plantada dels gegants a les 17:30 hores a la plaça de Bosch i Jover, i la cercavila a les 18:30 hores.
- Què? 39a Trobada gegantera
- Quan? 20 i 21 de juny
- On? Hostalets de Balenyà
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Osona: Festes de Sant Antoni Abat
Osona ja ha encetat la temporada dels Tonis i, durant els pròxims mesos, se celebrarà la Festa de Sant Antoni Abat arreu del territori. Es tracta d'una festa tradicional fortament arrelada a casa nostra, on els protagonistes són els carruatges i els cavalls de tota mena. Aquest diumenge 19 d'abril és el torn dels Tonis de Tona. Consulta el calendari de la temporada de Tonis a Osona i el Lluçanès:
Osona/Lluçanès: Sortides Naturalistes 2026
Durant la primavera tornen les Sortides Naturalistes a Osona i el Lluçanès amb una quinzena d'activitats per a descobrir la fauna i la flora del territori que engloben xerrades, tallers o sortides al camp.