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Incendi a l'exterior d'una granja de Folgueroles

Les flames cremen bales de palla, però no afecten la construcció

  • Els Bombers treballant en l'incendi que afecta l'exterior d'una granja de Folgueroles. -

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Publicat el 18 de juny de 2026 a les 11:20
Actualitzat el 18 de juny de 2026 a les 11:21

Els Bombers de la Generalitat treballen en un incendi a l'exterior d'una granja de Folgueroles. En concret, el cos ha rebut l'avís d'emergència a les cinc de la matinada d'aquest dijous i els efectius s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb quatre dotacions terrestres.

Les flames cremen les bales de palla que hi ha a l'exterior, però la construcció no s'ha vist afectada pel foc.

Aquest estiu es preveu complicat pel que fa als incendis agrícoles i forestals. Segons l'actualització diària del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per aquest dijous 18 de juny, una part de la comarca d'Osona -i bona part del Lluçanès- està en perill moderat d'incendi forestal.

Al mateix temps, Catalunya està a les portes de la primera onada de calor de l'estiu i, aquest cap de setmana, les temperatures podries assolir valors extrems, una situació meteorològica que incrementa el risc d'incendis al territori.

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