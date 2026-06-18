Els Bombers de la Generalitat treballen en un incendi a l'exterior d'una granja de Folgueroles. En concret, el cos ha rebut l'avís d'emergència a les cinc de la matinada d'aquest dijous i els efectius s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb quatre dotacions terrestres.\r\n\r\nLes flames cremen les bales de palla que hi ha a l'exterior, però la construcció no s'ha vist afectada pel foc.\r\n\r\n\r\n\r\nTreballem, des de poc abans de les 5 de la matinada, hora en què hem rebut l'avís d'emergència, en un incendi a l'exterior d'una granja de Folgueroles.\r\nCremen bales de palla i no afecta la construcció.\r\n🚒4 dotacions #bomberscat pic.twitter.com/OWsMQD1F7J\r\n— Bombers (@bomberscat) June 18, 2026\r\n\r\n\r\nAquest estiu es preveu complicat pel que fa als incendis agrícoles i forestals. Segons l'actualització diària del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per aquest dijous 18 de juny, una part de la comarca d'Osona -i bona part del Lluçanès- està en perill moderat d'incendi forestal.\r\n\r\nAl mateix temps, Catalunya està a les portes de la primera onada de calor de l'estiu i, aquest cap de setmana, les temperatures podries assolir valors extrems, una situació meteorològica que incrementa el risc d'incendis al territori.\r\n