Aliança Catalana fitxa un fundador de l'entitat espanyolista Societat Civil Catalana

Aliança Catalana engreixa el seu projecte polític a Vic de cara a les eleccions municipals del 2027 amb la incorporació de Futur Blau, l'espai polític sorgit fa uns mesos de l'imaginari de l'advocat Xavier Capelles, exfundador de l'organització espanyolista Societat Civil Catalana a Manresa l'any 2015 -tal com ha recuperat El 9 Nou aquest dijous-, i l'empresari Joan Font -que no és l'amo de Bon Preu-. Ja va dir fa unes setmanes Sílvia Orriols que no tots els candidats del partit serien independentistes. I a Vic aquesta línia no ha tardat gaire temps en superar-se.
En un comunicat emès aquest dimecres a la nit, el partit d'extrema dreta ha oficialitzat la integració de Futur Blau al "projecte municipalista" que la formació liderada per Sílvia Orriols està impulsant a Vic amb l'objectiu de "reforçar l'estructura local" i "ampliar la base de persones compromeses amb la defensa dels interessos dels vigatans".
De Fuerza Nacional a Aliança Catalana
Xavier Capelles és un dels ideòlegs de Futur Blau, un nou partit polític sorgit a Vic per a les eleccions municipals del 2027, tot i que finalment concorrerà amb Aliança. Entre les prioritats de la formació -tal com recull la seva pàgina web- hi ha la seguretat i el control, justícia, sanitat, benestar, habitatge, indústria, formació i Oficis, urbanisme, circulació i accés, esports, Fires i Mercats i comerç.
Capelles no és nou en política. Tal com apunta l'ARA, va iniciar la seva trajectòria a la formació ultradretana Fuerza Nueva de Blas Piñar, i anys més tard, va integrar-se a la doctrina del partit feixista Comunión Tradicionalista Carlista -va ser-ne candidat a les eleccions europees del 1994-, que avui dia encara reivindica el cop d'estat feixista del 1936 i la conseqüent Guerra Civil.
Advocat de professió, l'any 2015 va ser un dels fundadors a Manresa de la delegació de l'entitat unionista Societat Civil Catalana i defensava en declaracions a Regió 7 que "la independència no era la solució al problema". De fet, la mateixa Orriols advertia fa uns dies que no tots els perfils del partit per a les municipals del 2027 serien nacionalistes catalans. Capelles en podria ser un exemple, encara que a Osona aquest fet no és nou: és el cas de Jordi Rierola, regidor de la formació d'extrema dreta a Manlleu, amb un perfil espanyolista.
L'any 2017, el diari El Mundo publicava el reportatge Voluntaris contra el procés, en el qual també apareixia Capelles, qui igualment havia estat militant d'Unió Democràtica de Catalunya i membre de l'executiva comarcal de la formació a Osona. A la publicació, defensava una tercera via i que "tot referèndum ha de ser pactat".
L'any 2019 -amb Unió desapareguda-, Xavier Capelles va irrompre a la política municipal com a número dos de la llista de Vic Sentit Comú, la candidatura liderada per Benjamí Dòniga -exregidor del PSC a la ciutat-. La formació no va obtenir representació a l'Ajuntament en aquells comicis.
El recorregut polític de Capelles no acaba aquí. A les eleccions del 2023, va unir-se a la proposta d'Ara Vic -la versió a la ciutat d'Ara Pacte Local, marca municipalista que el PDECat va impulsar en aquells comicis-, encapçalada per Xavier Farrés. Llavors, la formació va obtenir dos representants al consistori -el mateix Farrés i la número dos de la llista, Elisenda Carrera-, els quals van convertir-se en clau de volta per a la governabilitat de la capital d'Osona gràcies al pacte de govern teixit amb el grup municipal de Junts. Una aliança que no va convèncer Capelles ni a Joan Font, els quals van desvincular-se del projecte i, més endavant, van crear Futur Blau, l'espai polític que avui s'ha unit al partit de Sílvia Orriols.
Aliança Catalana encara no ha confirmat qui serà el seu cap de llista a Vic per a les eleccions municipals del 2027, encara que tal com avançava Nació fa unes setmanes, un dels noms que sonen amb força és el de l'actual secretari d'organització, Oriol Gès. A més, ara Capelles i Font podrien tornar a coincidir amb la seva excompanya de partit, Elisenda Carrera, qui al mes de maig va anunciar que abandonava Ara Vic i passava a ser regidora no adscrita al consistori vigatà després dels rumors que la situen a l'òrbita d'Aliança Catalana. Carrera també sona per encapçalar la llista a la capital osonenca.