La regidora que flirteja amb Aliança Catalana abandona el govern de Vic

Crisi resolta al govern de Vic. L'Ajuntament de la capital osonenca ha anunciat que la regidora Elisenda Carrera ha comunicat que deixa de formar part del grup polític d'Ara Vic i que abandona les responsabilitats de govern. Carrera podria ser un fitxatge d'Aliança Catalana i la formació que fins ara representava li havia demanat que plegués si no desmentia la seva possible incorporació al partit de Sílvia Orriols. Després de setmanes de silenci, finalment la regidora ha anunciat que passa a ser no adscrita i el govern de Vic, liderat pel juntaire Albert Castells, ha anunciat la reestructuració.
Al govern de la capital osonenca hi havia fins ara els vuit regidors de Junts i dos d'Ara Vic, que es va presentar sota Ara Pacte Local, marca municipalista de l'extint PDECat. La pèrdua d'una regidora no altera massa les majories, ja que el govern opera en minoria i els possibles pactes amb partits de l'oposició encara podrien sumar majoria. En tot cas, si el traspàs de Carrera a Aliança acaba oficialitzant-se, el partit d'Orriols sumaria una altra regidora trànsfuga a la seva llista que ja suma fins a onze edils que el 2023 van concórrer sota les sigles d'altres partits.
A nivell d'organització política, el govern de Vic sí que pateix canvis. Carrera abandona les competències que tenia fins ara, que eren Foment de l’activitat econòmica i Ocupació, Cooperació i Protecció Civil. Totes elles les assumeix Xavier Farrés, cap de llista d'Ara Vic i que es queda com a únic representant del partit al consistori. Ara Vic havia demanat a Carrera que desmentís els rumors que apunten a un fitxatge per Aliança Catalana. Farrés havia explicat aquest dimarts que el partit ha "perdut la confiança" en la regidora, amb qui formava tàndem a l'Ajuntament i a l'equip de govern.
Vic gira cap a la dreta
Vic és un feu històric convergent. Actualment hi governa Junts en coalició amb Ara Vic. Castells n’és l’alcalde des del 2023, quan va prendre el relleu d’Anna Erra. A les darreres eleccions municipals, set formacions -Junts, ERC, CUP, PSC, Ara Vic, Som Identitaris i En Comú Podem- van aconseguir representació al consistori vigatà -van presentar-se un total de nou llistes electorals, quedant fora de la sala de plens Vox i PP-, configurant un escenari polític plural i amb un govern en minoria obligat a forjar aliances per tirar endavant els grans projectes de ciutat.
Una posada en escena que podria repetir-se el maig del 2027 i, més, tenint en compte que l’Ajuntament de Vic passarà de 21 a 25 regidors a causa del creixement poblacional del municipi, que ja ha superat els 50.000 habitants. En aquest context, guanya punts la hipòtesi que altres formacions entrin en acció, com Aliança Catalana, ara amb el possible fitxatge de Carrera. Per altra banda, la pretensió d’Ara Pacte Local, amb Ara Vic, és tornar-se a presentar a la ciutat a les eleccions municipals del 2027, tal com ha confirmat a Osona.com. Els alcaldes hereus del PDECat preparen una plataforma per concórrer als comicis del 2027, tal com va explicar aquest diari.