L'exalcalde Joan Roura s'incorpora com a regidor d'ERC a Tavèrnoles

Des d'aquesta setmana, l'exalcalde Joan Roura és el nou regidor d'ERC a Tavèrnoles en substitució de Josep Urpí, que ha deixat l'acta per motius personals. Roura anava de número 3 a la llista republicana per a les municipals de l'any 2023 i s'incorpora al grup municipal pel que queda de mandat, al costat de la portaveu al consistori, Paquita Clarà.\r\n\r\nJoan Roura va ser regidor a Tavèrnoles durant gairebé dues dècades –del 1999 al 2017-, assumint tasques com la primera tinença d'alcaldia o liderant àrees com Urbanisme i Medi Ambient, També va exercir d'alcalde del municipi entre els anys 2007 i 2011.\r\n\r\n"Amb aquesta incorporació, ERC referma la seva voluntat de continuar treballant per Tavèrnoles amb responsabilitat, proximitat i esperit constructiu, defensant els interessos dels veïns i veïnes", remarquen els republicans a través d'un comunicat.\r\n