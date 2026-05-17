El temps d’aquest dilluns: nou comarques en avís per pluges intenses

Aquest dilluns 18 de maig estarà marcat per un augment progressiu de la nuvolositat i pel retorn dels ruixats a bona part de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), les pluges poden descarregar amb intensitat forta al quadrant nord-est i anar acompanyades de tempesta i calamarsa. Per això, hi ha nou comarques en avís per pluges intenses.
De matinada i fins a primera hora del matí el cel estarà poc ennuvolat en general, tot i que hi haurà alguns intervals de núvols al litoral i prelitoral sud. Amb el pas de les hores augmentarà la nuvolositat d’oest a est i, a partir del migdia, el cel quedarà ennuvolat a la meitat nord i est del país.
Els ruixats apareixeran de manera irregular durant la matinada al litoral i prelitoral central i es repetiran de forma dispersa al llarg del matí. A partir de migdia, però, els xàfecs guanyaran extensió i afectaran sobretot el terç nord i la meitat est, inicialment a zones de muntanya. La precipitació serà entre feble i moderada, però localment podrà ser intensa i deixar quantitats abundants al nord-est. La cota de neu se situarà al voltant dels 2.000 metres.
Pel que fa a les temperatures, la mínima pujarà moderadament arreu, mentre que la màxima baixarà a la meitat est i pujarà lleugerament a Ponent i a les Terres de l’Ebre. El vent serà fluix o moderat durant bona part del dia, tot i que fins a mig matí la tramuntana bufarà amb alguns cops forts a la Costa Brava.
Avisos per pluges
El Meteocat ha activat avisos per intensitat de pluja a nou comarques arreu del país, on es poden acumular precipitacions intenses que poden arribar acompanyades de tempesta:
- Alt Empordà
- Baix Camp
- Baix Empordà
- Tarragonès
- Garrotxa
- Gironès
- Osona
- Pla de l'Estany
- Selva
A mitjà termini
De cara als pròxims dies, la inestabilitat continuarà instal·lada a Catalunya. Tot i que dimarts s’obriran més clarianes i el temps serà més tranquil en conjunt, encara es podrien repetir alguns ruixats de tarda a zones de muntanya del nord del país.