El temps de dimecres: es redueixen els avisos per tempestes a tres comarques

Després d'una jornada de dimarts marcada per les fortes pluges a gairebé tot el país i la calamarsa que ha caigut al centre de Barcelona, la previsió de dimecres serà molt menys intensa. Tot i això, no significa que desapareguin els núvols i els ruixats, de fet, el Meteocat ha emès avís groc a tres comarques gironines durant la tarda.
Les pluges començaran de matinada a punts del sector central del litoral i prelitoral i al vessant nord del Pirineu. A partir del matí s'esperen ruixats i algun xàfec al quadrant nord-est, així com a la tarda també al Pirineu, al Prepirineu i a la Catalunya Central, que aniran localment acompanyats de tempesta.
Es preveu que s'acumulin més de 20 litres en mitja hora, motiu pel qual el Meteocat ha emès avís de nivell 1 sobre 6 a tres comarques del nord-est del país. Un avís groc que començarà a les 14 hores i durarà fins a les 20 hores, quan es preveu que afluixi la intensitat de les pluges. Les comarques afectades són:
La temperatura baixarà, en general, i podria ser localment més baixa a punts elevats del quadrant nord-est en què plourà.
I a llarg termini?
Per dijous encara tindrem pluja, sobretot al quadrant nord-est del país, on es concentraran els núvols i les tempestes que, de moment, no han activat cap avís del Meteocat per intensitat de les precipitacions.