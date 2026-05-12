Espectacular calamarsada al centre de Barcelona

Dimarts meteorològicament complicat, sobretot a Barcelona, on aquesta tarda ha començat una espectacular calamarsada que ha durat aproximadament 20 minuts. El granís que ha caigut té una grandària inferior a 5 mm i ha agafat per sorpresa els vianants de la ciutat durant una estona. Durant les darreres hores els xàfecs, acompanyats de tempesta i en molts casos de calamarsa o pedra, han afectat de manera més intensa el litoral i prelitoral central, el terç sud del territori i el Pirineu Oriental.
Ara, la tempesta es desplaça cap al nord, concretament cap al Ripollès i la Garrotxa, on el Meteocat ha activat l'alerta vermella per possibilitat de pedra de diàmetre superior a 2 cm i ratxes de vent de més de 25 m/s.
Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta i ha demanat molta prudència en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure, especialment a les zones on es puguin produir acumulacions ràpides d'aigua o crescudes sobtades de rieres i torrents.
La tarda continuarà marcada per xàfecs i tempestes a quasi tot el país, localment molt intenses. De fet, el Meteocat ha intensificat i ampliat els avisos a un total de 28 comarques, 11 de les quals amb nivell taronja.
Trucades per les fortes pluges
Fins a les 17 hores, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 17 trucades vinculades a l'alerta del pla Inuncat. Les comarques amb més trucades han estat el Bages (9), Baix Llobregat i Vallès Oriental (2). El municipi amb més avisos ha estat Monistrol de Montserrat, amb 6 trucades. Els Bombers han fet una trentena de sortides entre les tres i dos quarts de sis de la tarda d'aquest dimarts a causa de les tempestes, la majoria de serveis han estat per petites inundacions i branques caigudes. Se n'han fet nou a la regió central, vuit a la metropolitana sud, sis a la nord, cinc a la de Girona i dos a la de Tarragona. A banda, els Bombers han destinat dotacions preventives a Montserrat per assistir possibles excursionistes amb problemes.