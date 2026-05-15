El temps del cap de setmana: núvols i ruixats, però matins amb cel assolellat

Aquest cap de setmana preveu trencar amb el mal temps dels últims dies, tot i que no desapareixeran del tot els núvols i els ruixats al nord del país. El dissabte hi haurà més estabilitat meteorològica que el diumenge, però el sol sortirà els dos dies al matí per donar treva després de tota una setmana amb dies grisos.
El dissabte de matinada minvarà la nuvolositat i el cel quedarà assolellat durant tot el matí. A partir del migdia, però, creixeran nuvolades al vessant sud del Pirineu, al Prepirineu i resta del quadrant nord-est que es desplaçaran cap al sud-est i deixaran el cel molt ennuvolat a la meitat nord. Durant la jornada s'esperen alguns ruixats febles al quadrant nord-est, però no seran els protagonistes del dia.
En canvi, diumenge, fins a les primeres hores del matí hi haurà núvols a punts del sector central del litoral i prelitoral. A partir de mig matí el cel es mantindrà nuvolat i, de fet, creixeran algunes nuvolades al Pirineu, Prepirineu i punts del litoral i prelitoral central i nord, on quedarà molt ennuvolat.
A partir del matí de diumenge començaran els ruixats, sobretot, a alguns punts del litoral central i del Pirineu, Prepirineu i prelitoral central i nord. Però seran d'intensitat feble i s'acumularan quantitats minses.
Què ens espera la setmana que ve?
Dilluns el temps encara arrossegarà alguns ruixats del cap de setmana al nord del país. Els núvols també estaran presents durant el començament de setmana, tot i que dimarts el cel estarà més buidat i assolellat.