La calor d'abril fa minvar les reserves d'aigua malgrat les nevades històriques de l'hivern

La calor registrada el mes d'abril ha fet minvar substancialment el nivell de les reserves d'aigua malgrat les nevades que han protagonitzat l'hivern al Pirineu, les quals van deixar gruixos superiors als 6 metres en determinats punts, batent rècords històrics. Ben entrada la primavera, no tota aquesta acumulació de neu s’ha acabat transformant en aigua per omplir els pantans, i de fet, segons la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), actualment estem en uns 200 hectòmetres cúbics d’aigua, xifra pròxima a la mitjana o fins i tot inferior, per aquesta època de l’any.
La principal causa d'aquesta davallada, d'acord amb les dades analitzades per l'ACN, és, sobretot, la calor sense precedents registrada aquest mes d'abril. Unes temperatures més pròpies d'un mes de juny, amb els termòmetres disparats arreu del país. La calor viscuda durant l'abril ha provocat el procés de sublimació, que transforma la neu en vapor sense passar per l’estat líquid. D'aquesta manera, doncs, el nivell d'aigua de les reserves ha minvat més que en el mateix període de l'any passat.
A mitjans de febrer es va registrar “un volum acumulat excepcional” de 1.000 hectòmetres cúbics de neu, segons la responsable d’Hidrologia de la CHE, María Luisa Moreno. Són uns registres històrics que no s’havien vist en tot el segle XXI. Les reserves de neu s’han anat fonent de manera progressiva i han situat la majoria part dels embassaments de les conques i afluents del Segre per sobre del 95% de la seva capacitat.
En conjunt, els embassaments gestionats per la CHE estan al 90,5% de la seva capacitat. Per la seva banda, el responsable de Meteopirineus, Albert de Gràcia, afirma que hi ha molta neu que s’ha perdut per evaporació a causa de la calor de l’abril i pels reiterats episodis de vent. En aquest sentit, també afirma que encara hi ha molta neu a les muntanyes, però que si no haguéssim tingut un abril tan calorós estaríem parlant també de xifres històriques de neu al mes de maig. En canvi, actualment estem per sota dels 200 hectòmetres cúbics d’aigua (189 hm3), xifra pròxima a la mitjana o fins i tot inferior, per aquesta època de l’any.
La normalització de les temperatures frena el desglaç
L'Estat ha registrat l'abril més càlid de la història. Ja el dia 9 d’abril la vall de l’Ebre i el pla de Lleida van superar els 30 graus per primer cop, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Si bé al Pirineu el termòmetre no va arribar tan amunt, i encara menys a les cotes altes amb més neu, la radiació del sol i la temperatura per sobre de la mitjana van provocar el desgel i també la sublimació. Ara, però, a causa de la normalització de les temperatures, d'acord amb les previsions d'aquest cap de setmana i inici de la setmana vinent, es comença a frenar el desglaç.
De fet, la neu ha tornat a fer acte de presència a les cotes altes i s’han anunciat nevades que podrien arribar als 1.400 metres els dies vinents. Aquest seria, doncs, un nou escenari també associat al canvi climàtic, ja que hi haurà desglaç al maig però sense grans avingudes als rius directament relacionades amb la fusió de la neu. Aquesta setmana, el Segre no ha arribat a superar els 20 metres cúbics per segon a la seva capçalera, tot i que sí que ho ha fet aigües avall d’Oliana, perquè s’està desembassant per poder fer lloc als pantans. La Noguera Ribagorçana ha arribat als 22 metres cúbics per segon al Pont de Suert i la Noguera Pallaresa ha superat els 54 metres cúbics per segon a Collegats.