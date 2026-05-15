15 de maig de 2026

Cerca Search | Newsletters Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Impacte

La neu es torna a deixar veure al Pirineu

Per sobre dels 1.500 metres el paisatge ha quedat tenyit de blanc

  • La Mare de Déu de les Ares, al Pallars Sobirà -
  • El cap del port de la Bonaigua -

ARA A PORTADA

Publicat el 15 de maig de 2026 a les 13:42

La neu ha tornat a treure el cap al Pirineu i a les cotes més altes del país. Per sobre els 1.500 metres, tots els paisatges han tornat a quedar tenyits de blanc, una imatge poc usual a mitjans del mes de maig. Les temperatures s'han situat per sota zero en alguns punts i en aquests punts les precipitacions han estat en forma de neu.

Al port de la Bonaigua (2.262 m), la precipitació ha estat d'1,4 mm i la temperatura ha marcat -4,1°C. A Espot, a 2.519 metres d'altitud, la temperatura s'ha desplomat fins a -5,1°C i a Certascan, situat a 2.398 metre, s'ha registrat una precipitació de 3,8 mm en forma de neu i el termòmetre ha marcat -4,8°C. A la Vall d'Aran, a l'estació meteorològica de Sasseuva (2.226 m) ha precipitat 1,9 mm i ha registrat -4,5°C.

Tot i que les nevades d'aquesta nit i matinada han obligat a tornar a fer sortir les màquines llevaneu, no hi ha hagut cap complicació per circular per les vies afectades del país. La imatge d'aquesta nit del Pirineu emblanquinat, però, ha estat poc usual, i més després de les altes temperatures registrades durant tot el mes d'abril. Ara, però, la normalització meteorològica comença a frenar el desglaç.

Escull Impacte com la teva font preferida de Google

Et pot interessar