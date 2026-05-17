Barcelona identifica una nova espècie de papallona a la ciutat

Barcelona ha identificat per primera vegada la presència de la papallona verdeta d'ull ros (Callophrys avis). L'observatori uBMS es va topar amb aquesta espècie per primer cop fa unes setmanes en el marc del programa de seguiment de papallones urbanes de Barcelona, durant un mostreig al Parc del Laberint d'Horta. Amb aquesta observació, Barcelona arriba a un total de 52 espècies de papallones diürnes registrades, una xifra que representa aproximadament el 26% de totes les espècies presents a Catalunya.
La verdeta d'ull ros és una espècie amb una sola generació a l'any, que només vola de març a maig. És també una papallona especialista que depèn en gran manera de la presència de dues plantes: l'arboç i el roldor. Les papallones diürnes, com aquesta identificada ara, són considerades un dels millors bioindicadors de qualitat ambiental, ja que la seva gran sensibilitat als canvis en la vegetació, el clima i les condicions ecològiques permeten obtenir informació molt valuosa sobre l'estat de la biodiversitat urbana.
En fase larvària, aquestes espècies depenen exclusivament d'un nombre reduït de plantes i, quan aquestes desapareixen o disminueixen, les poblacions de papallones també pateixen una davallada ràpida. Les papallones també responen de manera molt sensible als efectes del canvi climàtic i tenen un paper fonamental dins dels ecosistemes urbans com a consumidors primaris i com a font d'aliment per a nombroses depredadores i parasitoides.
Les 5 espècies més comunes representen el 64% de les observacions
La descoberta de la nova espècie s'ha fet en el marc de l'observatori uBMS (Urban Butterfly Monitoring Scheme), un projecte coordinat pel centre de recerca en ecologia CREAF i que funciona a Barcelona des del 2018, en el marc d'un conveni amb l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona. Actualment, prop d'una quarantena de persones voluntàries participen de manera activa en el seguiment setmanal de papallones en 29 parcs i jardins de la ciutat. Entre març i abril es fan censos visuals per recopilar dades.
A més, del seguiment fet per l'observatori uBMS, Barcelona participa també en el Catalan Butterfly Monitoring Scheme (CBMS), impulsat pel Museu de Ciències Naturals de Granollers i que porta a terme els seguiments a partir de dos itineraris a Montjuïc i al Carmel.
A partir d'aquests seguiments, les dades acumulades mostren que, tot i l'augment del nombre d'espècies detectades, actualment les cinc espècies més comunes representen el 64% de totes les observacions. Aquest patró mostra una comunitat formada principalment per espècies generalistes capaces d'adaptar-se millor als ambients urbans. Aquestes cinc espècies són la Pieris rapae (33%), la Pararge aegeria (9,80%), la Lycaenidae (8,66%), la Leptotes pirithous (7,8%) i la Lampides boeticus (4,55%).
Des de l'Ajuntament de Barcelona han indicat que s'impulsen diferents estratègies de naturalització orientades a afavorir les espècies amb requeriments ecològics més específics. Entre les principals actuacions destaquen la implantació de prats i herbassars urbans, la gestió forestal de baixa intensitat en espais naturals com Montjuïc, els Tres Turons, Collserola o el Rec Comtal, i la creació de refugis de biodiversitat.
Les dades de seguiment mostren que durant el 2020, coincidint amb el confinament i amb una reducció de l'intervencionisme en els espais verds i unes condicions meteorològiques més plujoses, es va registrar un augment notable de l'abundància de papallones a la ciutat. En canvi, durant la sequera prolongada entre 2021 i 2023 hi va haver una disminució important. A partir de 2024 les dades mostren una recuperació progressiva.