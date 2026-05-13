13 de maig de 2026

Terra

El temps de dijous: núvols i pluges que venen per quedar-se

Durant la jornada i fins divendres al matí es podrien acumular fins a 100 litres per metre quadrat a l'Alt Empordà, que està en avís groc per pluges intenses

  • Boires i núvols baixos avui a Sant Bartomeu del Grau -

Publicat el 13 de maig de 2026 a les 20:08
Actualitzat el 13 de maig de 2026 a les 20:09

La jornada de dijous estarà marcada, com aquest dimecres, per inestabilitat meteorològica, sobretot, al nord-est del país. De fet, les precipitacions podrien acumular fins a 100 litres per metre quadrat en 24 hores a l'Alt Empordà fins divendres al matí, motiu pel qual el Meteocat ha emès avís groc en la comarca. 

Al matí de dijous el cel s'aixecarà molt ennuvolat al quadrant nord-est i, a la resta, la nuvolositat serà abundant. A partir del final del matí creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu i quadrant nord-est que deixaran el cel cobert i que, durant la tarda, arribaran a la resta de la Catalunya central i del litoral i prelitoral central. 

Aquests núvols seran l'anunci de les pluges que s'esperen per dijous, sobretot durant la tarda, tot i que s'esperen ruixats al llarg de tota la jornada al quadrant nord-est, sobretot litoral i prelitoral.

I a mitjà termini?

Les pluges i els núvols no marxaran de cara al cap de setmana, de fet, els ruixats es mantindran durant les tardes dels pròxims dies i, segons el Meteocat, no se n'aniran fins dimarts de la setmana que ve. Això sí, la temperatura encara estarà per sota del que és habitual per a aquesta època de l'any.

