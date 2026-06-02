Continua la mala maror als parcs naturals

En plenes reivindicacions de mestres, metges i bibliotecaris, un altre (petit) col·lectiu també alça la veu. Es tracta de l'assemblea de treballadors de la direcció general de Medi Natural i dels espais naturals protegits. Mesos després d'advertir que la fi de 38 contractes temporals deixava els parcs al límit del col·lapse, reclamen la destitució del responsable de l'àrea -el director general Marc Vilahur- per com s'ha resolt aquesta qüestió. Una possibilitat que Territori descarta al 100% i que contraposa a l'augment de plantilla: “Vam passar de 290 treballadors el 2022 als 343 actuals i la xifra augmentarà fins als 355 entre finals d'any i principis del 2027”.
De places de reforç a places estructurals
A finals de juliol, el sindicat CATAC-IAC va encendre el llum d'alarma. Hi havia un total de 38 treballadors dels parcs naturals que es quedarien sense feina el dia 1 de novembre. Estaven contractats durant tres anys amb un programa per desplegar la Xarxa Natura 2000, però diversos directors consultats per Nació van explicar que desenvolupaven tasques estructurals. “Es tractava d'un pedaç vinculat al retard de l'Agència de la Natura, aprovada el 2015, però que encara no s'ha desplegat”, explica Imma Juan, portaveu de l'assemblea de treballadors.
Arran de les mobilitzacions, la consellera Sílvia Paneque es va comprometre a una solució temporal: 24 contractes de reforç durant nou mesos a l'espera que es convoquessin les places estructurals. A partir d'aquí, comença un nou conflicte. Els representants dels treballadors expliquen que no se'ls va advertir clarament que acceptar aquesta solució els impediria presentar-se després a les places definitives. “Inicialment, se'ns va comunicar que aquest contracte no sumaria als tres anys màxims d'interinatge”, assegura Danae Garcia, de la secció de Territori de CATAC-IAC. “Finalment, sí que comptaven. En alguns casos es va comunicar quan començaven els contractes o dies després”, afegeix.
Tanmateix, l'altre element de conflicte són els mesos que cal estar allunyat de l'administració per tornar a optar a un contracte. “Ens asseguren que són sis mesos, però mai hem pogut consultar aquesta instrucció interna de Funció Pública”, explica la representant sindical. “Tot ha estat molt confús. Si hagués estat clar des del principi, aquesta gent no s'hauria presentat a les places de reforç. Ens sentim enganyats”, afegeix Juan.
Per tot plegat, tant l'assemblea com el sindicat consideren que el resultat és que “professionals molt formats i amb experiència de gestió als parcs naturals” ni podran presentar-se, a diferència de persones que “mai hi han tingut cap vinculació”. “No demanem un tracte de favor, només tenir les mateixes oportunitats que la resta”, asseguren en declaracions a Nació. De fet, afirmen que aquestes places estructurals -que podrien sortir a oposició el 2027 i aleshores no hi hauria cap limitació per presentar-se- no són fruit de la voluntat de la conselleria sinó de les mobilitzacions dels mateixos treballadors.
La reivindicació, segons ha pogut saber aquest diari, és compartida per la majoria de directors dels parcs naturals. No només consideren injust que no s'hi puguin presentar sinó que consideren que suposa una pèrdua de talent i que n'afectarà la gestió perquè suposarà perdre persones amb un gran coneixement de la realitat de cada territori.
Fonts de Territori, en canvi, destaquen l'augment de plantilla: “L'anterior executiu va crear un programa de temporal amb 38 treballadors i ara aquest Govern els incorpora per primera vegada a l'estructura permanent de la Generalitat”. “En el mentrestant s'ha fet un reforç de 24 places”, afegeixen.
Més enllà d'això, des de la conselleria comandada per Sílvia Paneque insisteixen que els criteris de contractació -un interinatge de màxim tres anys i períodes sense vinculació de sis mesos- depenen de Funció Pública i no pas ni de la direcció general ni del Departament de Territori. Uns elements que, a més, s'adapten a resolucions judicials com la darrera del TJUE o a la sentència del Suprem. “L'oposició és l'única via per garantir la vinculació amb l'administració”, conclouen.
Reclamen la destitució del director general
En aquest context, agreujat per qüestions com el polèmic relleu del director del parc natural dels Ports, l'assemblea de treballadors reclama la “destitució immediata” de Marc Vilahur, director general de Medi Natural i Polítiques Ambientals.
“No ha mostrat cap empatia amb els treballadors i ha fet com si aquest conflicte no anés amb ell”, assegura Imma Juan. En aquest sentit, recorda que l'any passat els directors dels parcs naturals feia molts mesos que l'avisaven del conflicte que s'acostava per la fi del programa de la Xarxa Natura 2000. “Ens sentim abandonats en la gestió del dia a dia”, afegeix la portaveu dels treballadors que també lamenta el retard o el bloqueig dels plans de gestió dels parcs naturals o dels plans de recuperació i de conservació de la flora i la fauna amenaçada.
Les fonts de Territori consultades per Nació no només descarten el cessament de Vilahur sinó que defensen l'impuls dels darrers mesos amb la culminació del parc natural de la serra de Prades -ja en exposició pública-, l'aprovació del pla d'usos del Cap de Creus dotze anys després i el fet que “la direcció general tingui el pressupost més gran de la seva història”. Això sí, aquesta petició, a diferència de les reivindicacions laborals, no va ser votada per unanimitat en l'assemblea de treballadors.