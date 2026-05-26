La Vall de Camprodon impulsa un pla conjunt per «ordenar» els boscos i facilitar-ne la gestió

L’Associació de Propietaris de Finques Rústiques de la Vall de Camprodon ha iniciat la tramitació d’un pla de gestió forestal conjunt per “ordenar” els boscos de la zona i facilitar actuacions coordinades entre diversos propietaris. La primera fase afectarà Sant Pau de Segúries i una part de Camprodon, amb el suport dels ajuntaments, on només un 15% de les finques privades disposen actualment d’un pla de gestió forestal. Els ajuntaments
El president de l’associació, Jaume Guàrdia, explica que l’objectiu és unir esforços perquè moltes actuacions, que ara serien inviables de manera individual, es puguin executar conjuntament: “El que volem és que el pla de gestió permeti ajuntar diferents finques per acabar fent-hi actuacions viables perquè, si es fessin per separat, no es podrien fer”, assegura.
L’entitat ha aconseguit una subvenció de 18.000 euros que permetrà assumir el 75% del cost de redacció del pla, pressupostat en 25.000 euros. La previsió és que el document estigui redactat aquesta tardor.
Boscos abandonats i finques fragmentades
Segons Guàrdia, el principal problema de la zona és la combinació entre l’orografia complicada i la baixa rendibilitat forestal dels últims anys, tot plegat ha provocat un abandonament progressiu dels boscos. A la Vall de Camprodon només un 35% dels propietaris privats tenen actualment un pla de gestió forestal, l’associació vol que aquesta primera experiència funcioni com una prova pilot per acabar estenent el model a tota la vall, incloent municipis com Llanars, Setcases, Molló i Vilallonga de Ter.
Biomassa i prevenció
El projecte també s’emmarca dins una estratègia més àmplia impulsada per la Fundació Comunitària Vall de Camprodon per fomentar la resiliència del territori. Entre les línies de treball hi ha la creació de xarxes de calor i d’un centre de biomassa aprofitant la fusta de menys valor dels boscos. Guàrdia defensa que la falta de gestió dels darrers trenta anys ha deixat molts boscos “abandonats” i amb “fusta dolenta”, especialment en zones on el pi roig ha anat guanyant terreny després de l’abandonament de pastures.