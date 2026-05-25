El temps d’aquest dimarts 26 de maig: més sol i temperatures a l’alça

L’ambient serà estable a tot Catalunya, amb cel serè, calor moderada i algunes nuvolades de tarda al Pirineu occidental

  Un bonic salt d'aigua avui a Avià, Berguedà

Publicat el 25 de maig de 2026 a les 20:52
Actualitzat el 25 de maig de 2026 a les 20:53

Aquest dimarts 26 de maig estarà marcat pel predomini del sol i per un nou ascens de les temperatures a bona part del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), el cel es mantindrà serè o poc ennuvolat, amb només alguns núvols prims i nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu occidental, sense precipitacions previstes.

La temperatura mínima serà similar o lleugerament més baixa, mentre que la màxima pujarà lleugerament en general, sobretot a punts del litoral, del prelitoral i del quadrant nord-est. La visibilitat serà excel·lent a gairebé tot el territori, tot i que de matinada no es descarta algun banc de boira aïllat a l’extrem sud del país.

Pel que fa al vent, serà fluix i variable a primera i última hora del dia, amb predomini del terral al litoral. Durant la resta de la jornada bufarà vent de component sud entre fluix i moderat, amb alguns cops forts a la tarda a l’interior de la vall de l’Ebre i a la Costa Brava nord.

I a mitjà termini?

Els pròxims dies continuaran marcats pel temps estable i per unes temperatures càlides per a l’època. Entre dimecres i dijous dominarà el sol, tot i que es repetiran algunes nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, amb possibilitat d’algun ruixat molt aïllat de muntanya.

