El temps del cap de setmana: les temperatures continuen a l'alça i poden arribar als 34 graus

Cap de setmana tranquil i assolellat. Aquest 23 i 24 de maig, el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que les jornades siguin tranquil·les en general i que vagin acompanyades d'una pujada de temperatures a causa de l'anticicló que continua present a l'atmosfera.
En la línia dels darrers dies, dissabte començarà assolellat i amb el cel serè. Hi haurà algunes bandes de núvols alts i bancs de boira a trams del litoral durant les primeres hores del dia que deixaran el cel molt ennuvolat, sobretot fins a mig matí i a partir del vespre. Al Pirineu i Prepirineu, concretament, no es descarta algun ruixat de tarda que podria anar acompanyat de tempesta.
Diumenge no serà gaire diferent. Predominarà l'ambient assolellat, si bé anirà acompanyat de núvols baixos o bancs de boira locals al litoral. A més, des del final del matí i fins al vespre creixeran les nuvolades al Pirineu i Prepirineu occidental, on és probable algun ruixat aïllat i feble.
Quines màximes i mínimes hi haurà?
Pel que fa a la temperatura, els termòmetres marcaran valors fins a cinc graus per sobre de la mitjana climàtica. Es poden arribar als 34 i 35 graus a zones d'interior com a Ponent, si bé la pujada serà general. A la costa s'arribarà a valors de 25, tot i que seran molts els sectors del país on les temperatures seran de 30 graus a les hores centrals del dia. Aquestes són les màximes i les mínimes d'aquest dissabte:
- Barcelona: mín. 20 °C / màx. 26 °C
- Girona: mín. 13 °C / màx. 29 °C
- Lleida: mín. 15 °C / màx. 34 °C
- Tarragona: mín. 16 °C / màx. 25 °C
- Tortosa: mín. 15 °C / màx. 29 °C
- Manresa: mín. 15 °C / màx. 32 °C
- Tremp: mín. 14 °C / màx. 34 °C
- Ripoll: mín. 14 °C / màx. 29 °C
- Vielha: mín. 13 °C / màx. 27 °C
I, pel que fa a diumenge:
- Barcelona: mín. 19 °C / màx. 27 °C
- Girona: mín. 12 °C / màx. 31 °C
- Lleida: mín. 15 °C / màx. 33 °C
- Tarragona: mín. 16 °C / màx. 26 °C
- Tortosa: mín. 16 °C / màx. 30 °C
- Manresa: mín. 15 °C / màx. 32 °C
- Tremp: mín. 16 °C / màx. 33 °C
- Ripoll: mín. 13 °C / màx. 28 °C
- Vielha: mín. 13 °C / màx. 27 °C
I a mitjà termini?
De cara a dilluns -que serà festiu en la majoria dels municipis catalans- la línia serà la mateixa, amb ambient tranquil i valors alts de temperatures, sobretot durant les hores centrals del dia. Al Pirineu, els núvols poden deixar ruixats a la tarda, si bé seran febles i minsos.