El Meteocat amplia els avisos de perill per tempestes a 15 comarques

Més d'un terç de Catalunya està en perill mitjà o alt per la forta pluja que es preveu que descarregui fins aquest dimarts a les 20 hores. Concretament, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha ampliat els avisos de perill a 15 comarques, amb quatre amb avisos de perill "alt", de nivell 3 sobre 6.
Les tempestes més fortes arribaran la tarda d'aquest dilluns al quadrant nord-est, amb alertes taronges a l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Pla de l'Estany i el Gironès, on hi haurà precipitacions superiors als 20 mil·límetres en només 30 minuts. Si bé, les fortes pluges ja s'han imposat al cel de Catalunya a primera hora d'aquest dilluns.
Els ruixats han estat intensos però localitzats a punts del litoral i prelitoral central, així com de les comarques Gironines i d'algun sector de la Costa Daurada. Amb el pas de les hores, el front de precipitacions s'anirà desplaçant cap al nord i acabarà desapareixent per darrere de l'extrem oriental dels Pirineus.
Amb tot, el conjunt de les comarques en avís de perill de grau moderat o alt són:
- Alt Empordà
- Baix Empordà
- Pla de l'Estany
- Ripollès
- Garrotxa
- Gironès
- Osona
- La Selva
- Vallès Oriental
- Vallès Occidental
- Maresme
- Baix Llobregat
- Garraf
- Alt Penedès
- Alt Camp
A mitjà termini
De cara als pròxims dies, la inestabilitat continuarà instal·lada a Catalunya. Tot i que dimarts s’obriran més clarianes i el temps serà més tranquil en conjunt, encara es podrien repetir alguns ruixats de tarda a zones de muntanya del nord del país.