18 de maig de 2026

Cerca Search | Newsletters Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Terra

El Meteocat amplia els avisos de perill per tempestes a 15 comarques

El servei meteorològic augmenta el nivell de les alertes en alguns indrets davant la previsió que descarregui amb força fins dimarts al vespre

  • Ha plogut amb força a Barcelona aquest dilluns -

ARA A PORTADA

Publicat el 18 de maig de 2026 a les 13:08
Actualitzat el 18 de maig de 2026 a les 13:10

Més d'un terç de Catalunya està en perill mitjà o alt per la forta pluja que es preveu que descarregui fins aquest dimarts a les 20 hores. Concretament, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha ampliat els avisos de perill a 15 comarques, amb quatre amb avisos de perill "alt", de nivell 3 sobre 6.

Les tempestes més fortes arribaran la tarda d'aquest dilluns al quadrant nord-est, amb alertes taronges a l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Pla de l'Estany i el Gironès, on hi haurà precipitacions superiors als 20 mil·límetres en només 30 minuts. Si bé, les fortes pluges ja s'han imposat al cel de Catalunya a primera hora d'aquest dilluns.

Els ruixats han estat intensos però localitzats a punts del litoral i prelitoral central, així com de les comarques Gironines i d'algun sector de la Costa Daurada. Amb el pas de les hores, el front de precipitacions s'anirà desplaçant cap al nord i acabarà desapareixent per darrere de l'extrem oriental dels Pirineus.

Amb tot, el conjunt de les comarques en avís de perill de grau moderat o alt són:

  • Alt Empordà
  • Baix Empordà
  • Pla de l'Estany
  • Ripollès
  • Garrotxa
  • Gironès
  • Osona
  • La Selva
  • Vallès Oriental
  • Vallès Occidental
  • Maresme
  • Baix Llobregat
  • Garraf
  • Alt Penedès
  • Alt Camp

A mitjà termini

De cara als pròxims dies, la inestabilitat continuarà instal·lada a Catalunya. Tot i que dimarts s’obriran més clarianes i el temps serà més tranquil en conjunt, encara es podrien repetir alguns ruixats de tarda a zones de muntanya del nord del país.

Escull Impacte com la teva font preferida de Google

Et pot interessar