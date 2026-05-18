El temps d'aquest dimarts: set comarques en avís per pluges intenses

Jornada de contrastos entre el sud i el nord del país i, també, entre el matí i la tarda d'aquest dimarts. Després d'un dilluns passat per aigua que ha deixat més de 90 litres a Sant Feliu de Guíxols, dimarts les temperatures pujaran fins als 30 °C en alguns punts del ponent i el sol protagonitzarà gairebé tot el matí.
A partir del final del matí, el cel quedarà clar en general, tot i que creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu i a la serralada prelitoral. Aquestes nuvolades deixaran el cel molt ennuvolat en aquests indrets i a la resta del terç nord com un avís pels ruixats que es podrien desenvolupar durant la tarda.
A partir del final del matí ja apareixeran alguns xàfecs aïllats a punts de muntanya de l'interior del quadrant nord-est, la resta del Pirineu, i en són possibles a punts de la serralada prelitoral. Per aquest motiu el Meteocat ha emès avís groc a set comarques des de les 14 hores fins a les 20 hores de dimarts:
- Selva
- Gironès
- Pla de l'Estany
- Alt Empordà
- Garrotxa
- Osona
- Ripollès
La temperatura pujarà lleugerament, tot i que localment la pujada de la màxima serà notable. De fet, a punts de Ponent se superaran els 28 °C .
I a mitjà termini?
Dimecres, dijous i divendres l'augment de les temperatures serà notable i anirà acompanyat de cel assolellat i ambient d'estiu. De fet, es preveu que de cara a divendres es pugui arribar als 33-34 °C a Ponent.