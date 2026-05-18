Més de 90 litres a Sant Feliu de Guíxols per una forta tempesta

La tempesta que ha descarregat amb força aquest migdia a Sant Feliu de Guíxols ha deixat més de 90 litres per metre quadrat fins a primera hora de la tarda. En aquesta localitat del Baix Empordà, els aiguats han arribat a registrar 120 litres, segons les xifres d'alguns pluviòmetres de particulars. L'Ajuntament ha suspès les classes de la tarda als centres escolars del municipi, malgrat que ja ha deixat de ploure. Almenys, amb la intensitat del migdia.
Els Bombers han registrat una seixantena d'avisos entre la una del migdia i les quatre de la tarda en aquesta zona, 34 dels quals a Sant Feliu i 10 a Caldes de Malavella (Selva). Un dels serveis més destacats a Sant Feliu ha estat el rescat dels ocupants d'un vehicle que havia quedat atrapat pel desbordament de la riera al carrer de Cristòfor Colom. El rescat s'ha fet sense problemes i els afectats no han resultat ferits. Els pàrquings han quedat plens amb un pam d'aigua.
L'orografia de Sant Feliu de Guíxols fa que l'aigua baixi en canal pels carrers del municipi en casos de forta pluja i s'acumula a la zona de primera línia de mar, que és on s'aplana el terreny abans d'arribar al mar. Aquesta acumulació d'aigua ha provocat petites inundacions en locals comercials i aparcaments, tots ells sense importància. A l'Ajuntament també s'hi ha acumulat un dit d'aigua a la planta baixa, però en aquest cas ha estat per una incidència amb les canonades, tal com asseguren fonts municipals.
Les fortes pluges també han provocat petites inundacions al pavelló poliesportiu i a la piscina municipal, tot i que cap d'elles ha suposat una incidència remarcable. L'acumulació d'aigua ha arribat a cobrir la roda en alguns dels cotxes que estaven aparcats a la zona del passeig.
Altres registres destacats
A banda dels 90,9 litres de Sant Feliu, altres registres destacats aquest dilluns a Catalunya són els 62,4 de Llagostera (Gironès) o els 50,4 de Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedès). Aquest matí, Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Inuncat per la previsió de pluja i ha alertat que els xàfecs podien anar acompanyats de tempesta. I les imatges han parlat per si soles.
L'Agència Espanyola de Meteorologia (AEMET) ha emès un avís vermell per ruixats d'intensitat torrencial. El servei meteorològic també ha certificat la presència de tempestes estàtiques amb possibilitat de pluges molt intenses al litoral sud de Girona i amb més de 90 litres en una hora. L'avís vermell ha estat vigent fins a les sis de la tarda.