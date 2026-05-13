El primer advocat centenari de Catalunya: «No sé fer res més que treballar»

Catalunya ja té el primer advocat centenari en actiu de la seva història. Es tracta d'Ignasi de Ribot i de Balle, qui fou l'últim alcalde de Girona de la dictadura franquista i durant la Transició, i que continua exercint amb totes les garanties, segons afirma el Col·legi de l'Advocacia de Girona.
De Ribot és el segon advocat en actiu més longeu a l'Estat, només superat per un lletrat de 102 anys de Múrcia. Especialitzat en dret civil i dret català, es va llicenciar en Dret per la Universitat de Barcelona el 1950 i es va col·legiar el 1952, sense deixar d'exercir en cap moment des d'aleshores. Tampoc quan era alcalde.
"No sé fer res més que treballar", ha explicat en una entrevista al Catalunya al dia de 3CatInfo en què ha assegurat que la feina "emplena la vida" i que, si no treballés, no gaudiria de la vitalitat que té als 100 anys. "Amb disgustos i alegries, em permet sortir de la monotonia", diu.
L'Ajuntament de Girona va felicitar-lo dilluns pel seu 100è aniversari i la regidora de Ciutat que Cuida, Gemma Martínez, el va visitar a casa i li va fer entrega d'una carta firmada per l'alcalde, Lluc Salellas. També li va portar un ram de flors i es van fer una fotografia de família.
L'últim alcalde de Girona durant la dictadura
De Ribot va ser alcalde de Girona entre els anys 1972 i 1979, en el període final del franquisme i durant la Transició. Durant el seu mandat, va impulsar diverses actuacions urbanístiques i de desenvolupament de la ciutat, com la construcció d'habitatge protegit a través del Patronat Santa Creu de la Selva, la inauguració de la nova estació de Renfe i del pas elevat del tren, així com la posada en marxa del primer curs de l'Escola Universitària Politècnica. Amb les eleccions democràtiques municipals del 1979, el va succeir Joaquim Nadal.