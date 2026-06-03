Veïns propers al carrer Emili Grahit impulsen una recollida de signatures per aturar un projecte de sala de concerts

Un grup format per una quarantena de presidents i representants de comunitats de veïns de la zona del carrer Emili Grahit de Girona ha decidit unir forces davant la proposta d'obrir una sala de concerts a prop dels seus domicilis. Aquesta coordinació es va concretar dilluns passat durant una reunió a la seu del Col·legi de Veterinaris de Girona, un dels edificis més propers al local plantejat. Durant la sessió, es va establir una recollida de signatures i es va posar a disposició de les comunitats un model d'al·legacions que hauran de sotmetre a valoració i votació en junta abans de registrar-lo davant l'Ajuntament de Girona. Actualment, ja han expressat la seva adhesió 38 comunitats.
El comunicat veïnal exposa que aquesta iniciativa neix arran d'una tasca tècnica i legal prèviament liderada pel Conjunt Immobiliari de les Casernes. Els representants manifesten haver pogut examinar l'expedient, estudiar la proposta dels promotors i preparar una redacció d'al·legacions amb l'objectiu que l'Ajuntament avaluï la viabilitat urbanística "real" d'aquesta activitat en relació amb el caràcter residencial de l'entorn.
Durant la trobada, un arquitecte que resideix a la zona, directament afectat pel projecte, va posar sobre la taula els eixos principals de les al·legacions. Va subratllar que la qüestió no es pot circumscriure a les condicions tècniques internes del local, sinó que "cal tenir en compte l'impacte exterior de l'activitat sobre el descans i la convivència veïnal". Els residents assenyalen que la tramitació va quedar suspesa de manera temporal perquè l'Ajuntament va detectar mancances tècniques, tot i que el consistori permet als promotors aportar nova documentació si volen continuar amb el procediment per a la llicència.
En aquest context, els portaveus de les comunitats veïnals aposten per intervenir "de manera preventiva, coordinada i institucional". El document presentat per les comunitats alerta sobre la possible aparició de problemes derivats del soroll, dels moviments d'entrada i sortida de públic a la nit o matinada, de les aglomeracions a la via pública, així com de qüestions vinculades al descans, la convivència, la mobilitat, les places d'aparcament i la seguretat dels espais propers. Les al·legacions assenyalen interrogants urbanístics, sobre el projecte d'activitats i la seva compatibilitat amb la zona, incidint en el fet que predomina l'ús residencial i que l'immoble està integrat en un conjunt residencial. També reclamen una valoració "amb rigor" de les necessitats d'aparcament, mobilitat i convivència associades a activitats recreatives d'aquest perfil.
Participació de les comunitats i properes accions
La coordinació veïnal convida la resta de comunitats de l'àrea que puguin veure's afectades a unir-se al procés, sumar suports a la recollida de signatures i, si així ho decideixen, trametre l'al·legació a l'Ajuntament. Alhora, els portaveus estudien altres accions per fer visible el desacord veïnal amb la implantació de la sala de concerts i reforçar la resposta col·lectiva durant la tramitació administrativa. El comunicat fa pública l'adreça electrònica oposiciosalafestes@gmail.com perquè les comunitats interessades puguin demanar el text d'al·legacions o formalitzar l'adhesió a la iniciativa.