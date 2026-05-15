Treballadors de Nestlé de Reus i Girona es concentren en contra de l'ERO

Treballadors de Nestlé de les fàbriques de Reus i Girona s'han concentrat aquest divendres al migdia davant les plantes per mostrar el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) presentat per la companyia que afectarà 178 empleats a Catalunya. A la una del migdia, coincidint amb el canvi de torn, a la capital del Baix Camp s'han manifestat una quarantena de persones, mentre que a Girona se n'han aplegat unes 25. Pel que fa als acomiadaments, l'empresa en preveu 12 a Girona i 8 a Reus, i la resta a la seu d'Esplugues.
La reunió entre sindicats i empresa ha acabat sense acord i hi haurà una pròxima trobada el 20 de maig, dimecres que ve. Segons han explicat, la direcció de la companyia manté que el procediment "no obeeix a causes econòmiques", sinó que es fonamenta en una "manca de sostenibilitat" del negoci a mitjà termini. Els sindicats hi han mostrat el seu rebuig "unànime" i han demanat informació complementària d'alguns dels elements que s'han posat sobre la taula.
A l'abril, Nestle va anunciar un ERO que afecta 301 treballadors de l'estat espanyol. 178 corresponen a l'oficina central d'Esplugues de Llobregat, 12 a la fàbrica de Girona i 8 a la de Reus. Aquest divendres al migdia, els treballadors han iniciat un període de mobilitzacions amb concentracions a les plantes de Reus i Girona des de la una del migdia i fins les tres de la tarda. A la capital del Baix Camp s'han reunit una quarantena d'empleats convocats per CCOO i UGT, mentre que a Girona han estat 25 amb només representants de CCOO. El pròxim 20 de maig, dimecres, està previst que la plantilla de les oficines centrals de l'Espluga de Llobregat també es manifesti a les portes del centre de treball.
La direcció de l'empresa justifica l'ERO per factors com l’augment de la marca blanca, la digitalització i l'automatització, així com per garantir la viabilitat futura de la companyia. Des de CCOO, però, no veuen "justificat" els acomiadaments. Eslava, que també forma part del comitè d'empresa de la planta de Reus, ha remarcat que la companyia no té "pèrdues". "L'empresa guanya sempre", ha dit. Així, ha manifestat que els arguments aportats per Nestle per justificar l'ERO són "mentida".
Des de CCOO insisteixen a demanar "més informació" perquè consideren que l'informe presentat és "ambigu". També avisen que la plantilla és molt jove i aposten per prejubilar els majors de 60 anys per tal d'evitar els acomiadaments.
"Bona fe"
Des de la concentració de la planta de Girona -on s'han concentrat prop d'una trentena de treballadors- el secretari de Nestlé de Comissions Obreres (CCOO), Pablo Esteban, ha assenyalat reconegut "la bona fe de l'empresa", però ha deixat clar que el que volen és "aturar l'ERO" i lamenta que Nestlé ho justifiqui per unes pèrdues "d'un determinat temps".
En aquest sentit, Esteban ha recordat que durant la Covid, l'empresa va tenir uns "beneficis extraordinaris" i que la plantilla "va treballar com mai". "Portem uns anys treballant molt intensament i fent rècord de producció. Ho hem donat tot i sempre ho farem. Que l'empresa per diners, quan no es justifica, utilitzi la IA per deixar gent al carrer no ho entenem. Si es complica la situació, que es preparin", ha etzibat.
Sense la UGT
A la protesta gironina, però, no hi havia representada la UGT, com sí ha passat a Reus. Una situació que ha sorprès la resta de sindicats i que Esteban ha reconegut que no entén. El secretari de CCOO de Nestlé a Espanya diu que seguiran en contacte amb el sindicat per futures mobilitzacions. Finalment, Esteban ha reconegut les "bones condicions" laborals que ofereix Nestlé als treballadors i l'estabilitat que aporta, però recorda que hi ha qüestions que cal tenir en compte com els torns, la nocturnitat o treballar quan la gent té festa. "Ho hem aconseguit a través de la nostra pressió i aquest conflicte serà pitjor encara", ha conclòs.