Aquestes són les 95 línies de bus interurbà que es reforçaran enguany

L'autobús interurbà és un mode de transport que no para de créixer. De fet, tot apunta que enguany assolirà els 100 milions de passatgers, una xifra que contrasta amb els pocs més de 50 d'inicis de la dècada passada. Les crisis de Rodalies, l'augment de població de les segones i terceres corones metropolitanes, les limitacions al vehicle privat, però també l'augment d'oferta -per exemple amb la creació dels serveis exprés.cat-, expliquen una tendència a l'alça que es mantindrà els pròxims anys.
En aquest context, la Generalitat té pendent reordenar el sector. L'any 2028 vencen unes concessions que, majoritàriament, provenen de l'època franquista, i van ser renovades per 25 anys en els darrers mesos del pujolisme. Tanmateix, la setmana passada es va oficialitzar que s'allargarien sis anys més -fins al 2034-, però amb una condició important. Els operadors privats que vulguin continuar oferint el servei tindran tres mesos per presentar una proposta de descarbonització per tal que l'1 de gener de 2029 un mínim del 75% de la flota siguin vehicles elèctrics, híbrids o de baixes emissions.
Mentre les empreses volien concessions més llargues -de 8 a 10 anys-, usuaris i municipis reclamaven convocar els concursos. En aquest sentit, la consellera Sílvia Paneque, ha assegurat aquest dilluns des de Granollers que malgrat l'allargament de les concessions "no s'atura" l'elaboració del mapa de serveis que ha de servir per definir les noves necessitats del transport públic i que estarà a punt el 2028.
Concretar el pla de xoc
La setmana passada també es va anunciar un pla de xoc de quasi 22 milions d'euros, que formava part de l'acord entre l'executiu i els Comuns per als fallits pressupostos. La inversió ha de servir per reforçar aquelles línies que, segons admet Territori, estan més saturades i que obliguen a deixar passatgers a les parades o a viatjar dret.
Aquest dilluns s'han concretat les 95 línies que formen del pla. Es tracta de 50 rutes a les comarques de Barcelona, 13 a Girona, 10 a Lleida i 22 a Tarragona i l'Ebre. Tot i això, no serà fins d'aquí a quatre o sis mesos que s'aplicaran. De fet, tal com ha explicat aquest dilluns Manel Nadal, secretari de Mobilitat, les millores es consultaran abans amb els ajuntaments implicats. En els darrers dies, per exemple, municipis com Vilassar de Mar han presentat una campanya per exigir un bus directe a Barcelona arran dels problemes crònics de Rodalies.
Totes les línies que es reforçaran
A continuació, el llistat de línies que el Departament de Territori preveu reforçar amb el pla de xoc de 21,5 milions d'euros, repartides per demarcacions.
Corredors de Barcelona
- Vilafranca - Barcelona
- Igualada - Barcelona
- Esparreguera - Barcelona
- Municipis del Garraf - Barcelona
- Calafell - Cunit - Barcelona
- Vilanova - El Vendrell
- Vilanova - Tarragona
- Corbera - Barcelona
- Berga – Sallent - Barcelona
- Argentona - Cabrera - Barcelona
- UAB - Mataró
- Premià de Mar - Vilassar de Dalt - Barcelona
- Municipis Maresme amb Centres hospitalaris (Can Ruti)
- Mataró – Barcelona
- Barcelona - Barberà - Sabadell
- Barcelona – Cerdanyola - Sant Cugat
- Badia - Barberà - Barcelona
- Barcelona - Cerdanyola - UAB
- Badia del Vallés - Sabadell
- Cerdanyola - Sant Cugat - Rubí
- Ripollet - UAB
- Sabadell - Ripollet
- Sabadell – Barcelona
- Terrassa - Barcelona
- Sant Llorenç d’Hortons - Gelida - Barcelona
- Barcelona - Sant Sadurní
- Moià - Castellterçol - Manresa
- Caldes - La Llagosta - Barcelona
- Manresa - UAB
- Caldes - Mollet
- Caldes - Polinyà - Sentmenat - Sabadell
- Caldes - Granollers
- Mollet del Vallès - Barcelona
- Barcelona - Vall del Tenes
- Barcelona - Parets
- Torelló – Manlleu - Vic
- Vic - Roda de Ter
- Vic - Prats de Lluçanès - Berga
- Sant Celoni - Granollers
- Pineda - Calella - St. Pol - Barcelona
- Blanes - Malgrat - Sta. Susanna - Barcelona
- Arenys - Hospital de Mataró
- Granollers - Cardedeu - Barcelona
- Calella - Blanes (serveis hospitalaris)
- Lleida - Girona per l'eix transversal
- Lleida-Manresa-Vic-Girona per l’Eix transversal
- Torrelles - Sant Vicenç dels Horts - Barcelona
- Martorell - Molins - St. Feliu - Barcelona
- Igualada - Manresa
- Martorell - Terrassa
Corredors de Girona
- Línia e4: Lloret - Girona (exprés.cat)
- Aeroport Girona - Girona
- Roses - Castelló - Figueres
- Sant Celoni - Arbúcies - Sant Hilari - Girona
- Logis Empordà amb Figueres i Vilamalla
- Vilafant AVE - Figueres
- Estartit - Torroella de Montgrí - Girona
- Sant Feliu de Guíxols - Santa Cristina - Girona
- Blanes - Tordera - Barcelona
- Blanes - Girona
- L'Escala - Girona
- Palamós - Girona
- Llívia - Barcelona
Corredors de Lleida
- Lleida - Alcarràs - La Granja d'Escarp
- Línia e2: Lleida - Alfarràs (exprés.cat)
- Albesa - Lleida
- Línia e5: Almacelles - Lleida (exprés.cat)
- Guissona - Cervera
- Miralcamp - Lleida
- Lleida - Cervera
- Les Borges Blanques - Lleida
- Línia Balaguer - Lleida
- La Seu d'Urgell - Barcelona
Corredors de Tarragona i Ebre
- Vilafranca del Penedès - El Vendrell - Torredembarra - Tarragona
- Alcanar - Tortosa
- Tortosa - Barcelona
- Tortosa - Tarragona
- Tortosa - Santa Bàrbara - Ulldecona
- Ulldecona - Amposta
- Hospitalet de l'Infant - Tarragona
- Gandesa - Móra d'Ebre - Barcelona
- Tortosa - Jesús
- Terra Alta amb Camp de Tarragona i Barcelona
- Vendrell - Barcelona
- Reus - Tarragona
- Tarragona - Pineda - Salou - Cambrils
- Tarragona - Valls
- Vila-seca - Tarragona
- Reus - Salou
- Tarragona - Pineda - Port Aventura - Vilafortuny
- Reus - Pineda - Cambrils
- Tarragona - Barcelona
- Montblanc - Valls - Tarragona
- Reus - Montblanc
- El Catllar - Tarragona