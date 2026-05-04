Catalunya creix a parts desiguals: més majors de 65 anys i menys infants

Catalunya ha crescut prop de mig milió d'habitants en els últims cinc anys. L'1 de gener del 2026, al país hi havia 8.210.710 ciutadans, que representa un augment de l'1,1% més respecte a l'inici del 2025, segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). L'augment en notori si ho comparem amb els registres del gener del 2021, que situaven la població catalana en 7,75 milions d'habitants.
Si analitzem les dades al detall, en l'últim any s'ha viscut un augment de 86.584 residents, 56.083 dels quals són dels últims sis mesos. De fet, en el segon semestre del 2025, la població ha augmentat a les quatre demarcacions catalanes. A Barcelona ha crescut amb 41.546 persones, a Girona amb 3.626, a Lleida amb 3.572 i a Tarragona amb 7.339. En relació amb un any enrere i en termes relatius, on més augmenta la població és a Tarragona, amb un creixement interanual de l’1,6%; mentre que a Barcelona el creixement interanual és de l’1,0%, a Girona de l’1,1% i a Lleida de l’1,4%.
Més gent gran i menys joves
El creixement, però, no és homogeni en totes les edats. Les dades mostren que la població de 0 a 15 anys ha caigut en un 1,9% l'últim any, i encadena vuit anys consecutius decreixent, mentre que la resta de grups d'edat van a l'alça, en especial, els de 65 anys o més. Per grans grups d’edat, l’únic que disminueix durant els darrers sis mesos de l’any 2025 és el de 0 a 15 anys (-7.796 persones), en canvi, augmenta la població de 16 a 64 anys (43.512) i també la de 65 anys o més (20.367). En relació amb un any enrere i en termes relatius, la població de 0 a 15 anys disminueix un 1,9%, mentre que la de 16 a 64 anys augmenta un 1,3% i la de 65 anys o més ho fa en un 2,3%.