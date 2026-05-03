Viure en un municipi desèrtic: quines són les poblacions més disperses de Catalunya? 

T'imagines viure en un municipi gairebé desèrtic, on per cada quilòmetre quadrat visqués només una persona? A Catalunya hi ha poblacions formades per un conjunt de masies, explotacions agràries o petites entitats molt separades entre si, sense disposar d’un nucli urbà compacte. Sovint, l’ajuntament i altres serveis municipals es troben en un indret aïllat: no trobem places ni carrers transitats.
L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) n'ha fet un llistat i els ha situat sobre el mapa en el llibre Municipèdia. Aquests tipus de municipis es troben, sobretot, en zones rurals de la Catalunya interior, en comarques com el Solsonès o el Berguedà, entre d’altres. Veiem alguns exemples.
Capolat, Berguedà
A només 14 quilòmetres de Berga trobem Capolat, un municipi d'uns 34 quilòmetres quadrats. Malgrat la seva extensió, la població no arriba als 100 habitants. A Capolat no hi ha cap nucli urbà, només petites concentracions de masies escampades pel territori. La densitat de població és de 2,76 habitants per quilòmetre quadrat -per fer-nos una idea, a Barcelona la densitat és de 16.000 habitants per quilòmetre quadrat-.
Malla, Osona
A la plana de Vic, trobem un altre exemple: Malla. Tot i que l'extensió és molt més petita que Capolat i té tres vegades la seva població, no deixa de ser un municipi format per masies i granges. No existeix cap nucli de població rellevant i l’ajuntament es troba en un punt aïllat, a prop de l'autovia C-17, que uneix Barcelona i Ripoll.
Viver i Serrateix, Berguedà
Un altre cas significatiu és el de Viver i Serrateix, al Berguedà. Un municipi de 66 quilòmetres quadrats, però que, per contra, només té 178 habitants. És a dir, parlaríem d'una densitat de població d'uns 2,66 hab./km², una xifra similar a Capolat. Els habitants, però, es troben escampats pel territori, en tres nuclis urbans diferents: Viver (80 habitants), Serrateix (76 habitants) i Sant Joan de Montdarn (22 habitants).
Altres exemples sobre el mapa
A la Municipèdia hi ha un llarg llistat amb altres exemples a Catalunya. Aquests municipis són una suma de petits pobles, on cap d'ells és superior significativament a l'altre. Aquests casos són molt freqüents al Pirineu o a la Catalunya interior.