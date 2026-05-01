USTEC insta CCOO i UGT a «no continuar d'esquena al col·lectiu» educatiu

USTEC ha reclamat a CCOO i UGT que "no continuïn d'esquena al col·lectiu" educatiu i "escoltin el seu clam absolutament majoritari" de reobrir les negociacions sobre Educació. Després que els dos sindicats defensessin aquest Primer de Maig l'acord assolit amb Educació i diguessin que USTEC i la resta d'organitzacions fan "peticions de màxims", la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ha dit que el 95% del col·lectiu ha rebutjat el pacte de CCOO i UGT. A més, Segura ha demanat al president Salvador Illa i la consellera Esther Niubó que "reobrin unes negociacions que no s'haurien d'haver tancat mai". En aquest sentit, ha demanat que "realment es millorin" les condicions laborals dels que sostenen l'educació al país i que es garanteixi a tot l'alumnat "una atenció de qualitat". \r\n