L'Ajuntament convoca una reunió amb empresa i treballadors en plena vaga d'escombraries

L'Ajuntament de Girona ha convocat una reunió amb l'empresa i el comitè per avaluar si s'estan complint els serveis mínims amb la vaga de recollida d'escombraries. L'aturada, amb caràcter indefinit, va començar aquest dilluns a la mitjanit i ja ha deixat imatges de bosses i cartons acumulats en algunes zones de la ciutat; en especial al Barri Vell i a la plaça Independència. Els sindicats de Girona+Neta, després de l'última mediació fallida, reclamen una "negociació real i efectiva" i subratllen que és l'empresa qui ha d'assumir els increments de l'IPC.
El consistori que capitaneja Lluc Salellas, però, ha convocat la trobada per analitzar si s'estan complint els serveis mínims decretats, ja que les imatges de bosses d'escombraries acumulades a la ciutat poden donar peu a dubtes. És per això, doncs, que l'Ajuntament ha citat les dues parts afectades per fer un seguiment del conflicte. La trobada es farà a dos quarts de tres de la tarda al consistori, i arriba després que l'última mediació entre les parts s'acabés sense avenços.
El principal escull es troba en els increments de l'IPC. Els sindicats sostenen que ha de ser Girona+Neta qui cobreixi la pujada de sous més enllà del que recull el contracte (que és la part que assumeix el consistori): "Estem en contra que els increments salarials d'una empresa privada es carreguin en diners públics, provinents dels impostos de la ciutadania, que és precisament el plantejament que defensa l'empresa", subratlla el comitè.
Els serveis mínims decretats per Treball
Els serveis mínims decretats per a la vaga d'escombraries són lleugerament diferents en funció dels casos. En el cas dels establiments, la fracció orgànica es recull cada dia excepte els dilluns. Els envasos, dimecres i divendres; el rebuig, dimarts i dissabte; el paper, dimarts, dijous i dissabte, i el vidre, tan sols els dimecres. Pel que fa al porta a porta domiciliari, els serveis mínims s'apliquen en funció dels barris (dividits en dos grups). A grans trets, l'orgànica i el tèxtil sanitari es recullen dos dies; els envasos, un i la resta de fraccions (vidre i paper i cartó) aquesta setmana no es recullen.
A les àrees temporals, totes les fraccions -excepte el vidre, en què no hi ha servei- es recullen els dilluns i els divendres. I amb els contenidors intel·ligents (el model més estès a la ciutat) l'orgànica es recull el dimarts i dissabte; el rebuig, el dimarts; els envasos, el dimecres; el paper, el dijous, i el vidre -com passa en altres casos- no es recull cap dia.
A partir del moment en què va començar la vaga, l'ajuntament ja va deixar clar que vetllaria "pel compliment estricte dels serveis mínims" i que, si es produïssin situacions de risc per a la salut pública, contractaria serveis d'emergència per retirar residus acumulats. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, també va deixar clar, però que el consistori considerava que els serveis mínims fixats per Treball eren "insuficients". Sobretot, pel que fa a l'orgànica, perquè l'ajuntament creu que s'hauria de recollir cada 48 hores.