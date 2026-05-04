Els treballadors de neteja de Girona van a la vaga indefinida i amenacen el Temps de Flors

L'empresa i els treballadors de Girona+Neta no han arribat a un acord en la reunió d'aquest dilluns a la matinada i els empleats han iniciat una vaga indefinida a les portes del Girona Temps de Flors, que comença aquest dissabte 9 de maig. Les dues parts continuen negociant, amb el conflicte central de l'aplicació del conveni.
Els treballadors asseguren que l'empresa els vol aplicar només la meitat d'aquest conveni en funció d'una decisió de l'Ajuntament, que fins ara no ha participat directament en les negociacions.El consistori lamenta la situació i demana responsabilitat als ciutadans perquè la recollida d'escombraries es reduirà considerablement.
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha exigit a les parts que arribin a un acord per desconvocar la vaga i no condicionar la celebració del Temps de Flors. Amb tot, els treballadors ja han convocat una manifestació pel pròxim dimecres 6 de maig, que començarà a la plaça de la Sardana, a la Devesa, a dos quarts d'onze del matí, i recorrerà la ronda Ferran Puig fins a arribar a la plaça del Vi.
Què demanen els treballadors de neteja de Girona?
El conflicte, recorden, se centra en "cinc punts irrenunciables". Entre ells, que es "respectin els torns i horaris establerts" al conveni col·lectiu, que es respectin els festius i la no obligatorietat de treballar en els dies de descans. També reclamen increments salarials vinculats a l'IPC, l'estabilitat del personal eventual o mantenir els drets adquirits "durant anys de lluita" dels qui els van precedir.
Els serveis mínims durant la vaga
En un comunicat l'Ajuntament de Girona ha assegurat que vetllarà pel compliment estricte dels serveis mínims i, en cas que es produeixin situacions de risc per a la salut pública, contractarà serveis d'emergència per retirar residus acumulats. Per aquest motiu, s’activarà un comitè de crisi que es reunirà periòdicament per fer seguiment de les afectacions de la vaga.
Des de l’Ajuntament es demana la màxima responsabilitat i col·laboració de la població. Atès que la freqüència de recollida serà molt inferior a l'habitual, es prega reduir al màxim la generació de residus durant els dies que duri l'aturada.
Els serveis mínims que s’han decretat durant el període de vaga indefinida són diversos. En el cas de la fracció orgànica, la recollida es reduirà un dia sobre la freqüència habitual o cada 48 hores segons el sistema: en el porta a porta comercial, la recollida serà diària, excepte dilluns; en el porta a porta domiciliari, la zona A es recollirà dilluns i divendres, i la zona B, dimarts i dissabte; a les àrees temporals, es farà dilluns i divendres, i els contenidors intel·ligents es buidaran dimarts i dissabte.
La resta i la recollida selectiva d'envasos, vidre i paper i cartró, es faran serveis mínims del 50% de l'habitual o amb freqüències de 72 hores segons el sistema. Pel que fa a la neteja viària de places i jardins, es farà dos cops per setmana, prioritzant l’actuació immediata davant de perills o incidències de salubritat. En cas d’esdeveniments multitudinaris lúdics programats s’efectuarà una neteja i recollida de residus el mateix dia o l’endemà.
Es mantindrà el servei ordinari (neteja i recollida) en zones d'especial protecció: centres sanitaris i assistencials; centres escolars amb servei de menjador, i mercats municipals d’abastament de productes peribles. Es mantindrà el servei de la deixalleria fixa de Mas Xirgu i de Sarrià de Ter. També es manté el servei de recollida de voluminosos concertat (amb trucada prèvia), ja que el porta a terme TIRGI, així com el servei de neteja immediata per vessaments i altres actuacions que requereixin caràcter immediat per situacions que poden posar en risc la seguretat de la ciutadania. Finalment, les oficines OSGRE obriran en l’horari habitual.
Finalment, se suspenen els serveis de deixalleries mòbils i de recollida de mobles i trastos. Només es retiraran voluminosos si impedeixen el pas de vianants o el trànsit. Es demana a la ciutadania que s’abstingui de treure voluminosos a la via pública per evitar més problemes al voltant dels contenidors.