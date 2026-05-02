Avís per pluges intenses a sis comarques aquest dissabte

Aquest pont de maig està marcat per la pluja i els núvols al país. Tant aquest dissabte com demà diumenge continuarà la inestabilitat atmosfèrica, que deixarà un cel ennuvolat i precipitacions intermitents a tot Catalunya.
Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), aquest dissabte fins a migdia s'esperen ruixats al litoral i prelitoral sud, i són probables a altres punts de la meitat oest. Concretament, hi ha avís groc de nivell 1 sobre 6 a sis comarques del sud del país fins a les 14 hores d'aquest dissabte:
- Tarragonès
- Baix Camp
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Baix Ebre
- Montsià
Les pluges seran entre febles i moderades en general, però al litoral i prelitoral sud podrien ser localment fortes i no es descarta que vagin acompanyades de tempesta. És probable que acumulin més de 20 litres en 30 minuts. El cel també estarà de color gris, sobretot al Pirineu i Prepirineu occidental, tot i que amb més clarianes al nord-est del país.
I diumenge plourà?
Per l'últim dia del pont de maig el cel continuarà gris, sobretot fins a les primeres hores del matí. A partir d'aleshores, s'obriran algunes clarianes, si bé es mantindrà la circulació de núvols que deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat al Pirineu, Prepirineu i altres punts de la Catalunya central, terç oest i l'interior del quadrant nord-est.
Tot i això, la previsió de precipitacions redueix respecte dissabte i només és probable algun ruixat dispers al terç oest del país durant el matí, que tampoc es descarta a la resta del país. A partir del migdia, això sí, hi haurà alguns ruixats al Pirineu, Prepirineu i terç oest que seran d'intensitat feble i acumularan quantitats poc abundants. Per acabar el dia, és probable alguna tempesta, també al nord del país.