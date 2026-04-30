Catalunya avança la temporada de caça del senglar

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació avançarà l'inici de la temporada de caça del senglar a Catalunya, la qual s'iniciarà a juny -en lloc de setembre com fins ara- i s'allargarà fins al març. La intenció de la mesura és reforçar el control de les poblacions d'aquesta espècie arreu del territori per tal de minimitzar els danys sobre els cultius, disminuir els accidents de trànsit i reforçar la prevenció de la pesta porcina africana (PPA).
El canvi s'ha presentat en una reunió del Consell de Caça de Catalunya celebrada aquest dijous i, segons la conselleria, permetrà d'adaptar l'activitat a les necessitats de captura de cada territori. A més a més, la manera de controlar la caça del senglar serà “més continuada i flexible”, ja que en algunes zones n’hi haurà prou amb captures puntuals, mentre que en altres caldrà establir objectius elevats per reduir de manera efectiva les densitats.
En aquesta línia, el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ja va avançar fa uns mesos la voluntat d’augmentar els objectius de captura i ampliar la temporada com a mesura necessària davant l’elevada quantitat de senglars i els conflictes creixents associats a aquesta espècie. Un dels principals objectius del nou calendari és rebaixar la població de senglars i apropar-la a densitats mitjanes similars a les de l’any 2010, situades al voltant de 2,5 a 4 animals per quilòmetre quadrat.
Modalitats de caça diferents
La conselleria també ha explicat que, durant els mesos d’abril i maig, la caça del senglar es podrà dur a terme en la modalitat d’acostament en horari diürn i en la modalitat d’aguait o espera. Aquesta segona modalitat consisteix a romandre quiet i ocult en un punt fix durant hores, habitualment al vespre o de nit, per a realitzar un tir selectiu quan l’animal apareix de manera natural.
La modalitat d'aguait o espera genera menys molèsties a la fauna, especialment en un període clau de cria per a moltes espècies, ja que evita persecucions, espants generalitzats i desplaçaments forçats per als gossos de caça durant les batudes. A més a més, permet una actuació més precisa i segura, sempre amb una planificació adequada, una identificació clara de l’objectiu i el respecte estricte de la normativa vigent.
Una estratègia integral
Tot i que la caça és una eina clau i imprescindible per reduir de manera immediata les poblacions de senglar, la conselleria ha admès que no és l’única mesura per assolir una reducció sostinguda a llarg termini. Segons el Govern, la gestió efectiva d’aquesta espècie requereix una estratègia integral que actuï també sobre els factors que faciliten l’elevada reproducció i supervivència.
En aquest sentit, es pensa en la reducció de la disponibilitat d’aliment al medi, la correcta gestió de residus, la protecció dels cultius, la planificació territorial i altres mesures que disminueixin la capacitat de recuperació ràpida de les poblacions en zones concretes.