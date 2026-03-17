L'arribada de la pesta porcina africana a Collserola -primer al sector del Baix Llobregat i després a Barcelona- ha suposat un punt d'inflexió en aquesta crisi que està a punt de complir quatre mesos. La impossibilitat de contenir el virus a la zona zero, va fer que s'entrés en una nova fase que els departaments d'Agricultura i Interior bategen d'erradicació. L'objectiu és matar el miler de senglars que encara queden en els 18 municipis d'alt risc i, per fer-ho, aquest dimarts s'ha anunciat un reforç econòmic, material i de personal per aconseguir-ho. El conseller Òscar Ordeig ha reiterat que no serà un procés curt i ha assenyalat que cap estat europeu no ho ha fet amb menys de 12 mesos, període al qual se li hauria de sumar un any més per tornar a ser declarats com a país lliure de pesta.
Agents rurals i personal de les ADF
L'ofensiva contra la pesta porcina entra en una nova dimensió. Després de 113 dies intentant contenir el brot, el Govern ha anunciat aquest dimarts des del centre de control de Torreferrussa una inversió de cinc milions d'euros per passar a la fase d’erradicació. Amb 227 positius confirmats en un total de nou municipis i prop de 1.200 senglars capturats fins ara, l’executiu admet que la pressió sobre el terreny s’haurà d’intensificar de manera dràstica.
Per fer front a aquest escenari, el dispositiu guanya efectius. Per una banda, 15 nous membres del cos d’Agents Rurals especialitzats en captures, 17 tècnics destinats exclusivament a la unitat de drons per a la vigilància aèria i 132 voluntaris d’ADF que se centraran en la recerca de cadàvers i el manteniment de les trampes. Segons el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, es tracta del desplegament de mitjans més gran de la història de la Generalitat en l’àmbit de la sanitat animal.
La consellera d’Interior, Núria Parlon, considera que la primera fase ha complert l'objectiu de "contenir" la malaltia dins el perímetre marcat, evitant una dispersió que hauria fet escalar la crisi. En aquest sentit, és cert que s'ha aconseguit que el brot no avanci cap a zones amb molta concentració de granges porcines, però no s'ha pogut evitar que entrés de ple a Collserola.
Una crisi molt llarga
Ben aviat es compliran els quatre primers mesos de la crisi i tot apunta que serà força més llarga. Ordeig ha estat clar: "No ho arreglarem en quatre dies", recordant que cap precedent europeu ha aconseguit trobar l'últim cadàver infectat en menys d'un any. A més, cal tenir en compte que després del darrer positiu cal un període de 12 mesos suplementaris per tal que es declari el país lliure de pesta porcina.
La densitat urbana de la zona afectada, amb infraestructures i urbanitzacions que s'encavalquen amb l'hàbitat del senglar, fa que l'erradicació sigui una tasca de precisió quirúrgica. En aquest sentit, s'han activat ja 100 punts d'aguait amb caçadors per actuar de nit amb la màxima discreció i seguretat.
L'operatiu també requereix la col·laboració de la població. En aquest sentit, Interior manté un desplegament diari de 149 agents per controlar els accessos a Collserola i altres zones restringides, i Parlon ha avisat que no es toleraran actes vandàlics contra els tancaments i les gàbies ni comportaments irresponsables com alimentar els animals. Després d'un primer cap de setmana de restriccions amb un balanç positiu -la pluja hi va ajudar-, el Govern adverteix que les setmanes vinents seran determinants.