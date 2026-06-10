El temps d'aquest dijous: cel ennuvolat i temperatures estables

Aquest dijous arrencarà amb el cel força ennuvolat a bona part del país, especialment a les comarques gironines, tot i que el sol també serà car de veure a la capital catalana en les primeres hores del dia. En canvi, en la part sud del país i les terres de Ponent, el sol sí que serà el gran protagonista de la jornada. A banda, a la meitat est hi haurà intervals de núvols baixos de matinada que es restringiran al llarg del matí a punts de l'interior del quadrant nord-est i del litoral i prelitoral central.
A la tarda, segons les darreres informacions del Servei Meteorològic de Catalunya, també hi haurà alguns núvols d'evolució al Pirineu. I, de cara al final del dia, també s'espera nuvolositat de tipus baix al litoral sud. Tot i la presència de núvols al llarg de bona part de dijous, les temperatures es mantindran força estables, amb uns registres mínims lleugerament més baixos, però unes màximes similars.
Les màximes quedaran per sota dels 30 graus a gran part de Catalunya, tot i que en alguns punts de l'interior de les Terres de l'Ebre encara es podrien assolir els 31 graus. La visibilitat serà bona en general, tot i que es mantindrà més reduïda al Pirineu i al nord-est. En canvi, en termes generals, les mínimes oscil·laran entre els 13 i els 18 graus, amb els registres més elevats al litoral central del país. En alguns punts del Pirineu sí que seran menors, amb mínimes de fins a sis graus.
Fins a primera hora del matí el vent serà fluix i de direcció variable, tret de les Terres de l'Ebre i l'Empordà on bufarà mestral i tramuntana respectivament d'intensitat moderat amb cops forts. La resta del dia bufarà vent d'intensitat moderada de component sud en general i d'oest a ponent, amb algun cop fort a la tarda al litoral i prelitoral sud i central i a la depressió Central.
I a mitjà termini?
A partir de divendres el sol tornarà a ser el gran protagonista del cel català i les temperatures continuaran estabilitzant-se. La calor anirà guanyant protagonisme dia rere dia, superant la barrera dels trenta graus en bona part de les comarques de Ponent, i els valors més elevats de la setmana podrien arribar de cara al cap de setmana, amb moltes estones de sol i només algunes nuvolades de tarda a les zones de muntanya.