El temps del pont de maig: cel gris i ruixats dispersos

Després d'un dia amb tempestes i avisos activats per intensitat de pluja al nord del país, el temps d'aquest pont de maig no serà gaire diferent. Aquest 1, 2 i 3 de maig continuarà la inestabilitat atmosfèrica, que deixarà un cel ennuvolat i precipitacions intermitents a tot Catalunya.
Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), aquest divendres començarà amb el cel cobert per estrats baixos, sobretot a les Terres de l'Ebre i al vessant sud del Pirineu occidental. A la resta, hi haurà estones de sol durant el matí i un augment de la nuvolositat a la tarda. Serà a partir del final del matí que la precipitació serà més continuada al vessant sud del Pirineu, mentre que hi haurà algun ruixat dispers a la resta de la serralada i del Prepirineu, sobretot durant la tarda. A banda, de forma local és possible algun plugim a punts del litoral i prelitoral, sobretot a partir del vespre.
De cara a dissabte, el cel també estarà de color gris, sobretot al Pirineu i Prepirineu occidental. En la mateixa línia que divendres, s'espera precipitació intermitent i feble al nord i a l'oest del país durant el matí. De cara al migdia, també podrien aparèixer a punts del litoral i prelitoral sud. I, al final del dia, la pluja arribarà novament al terç oest, amb quantitats d'acumulació d'aigua poc abundants.
Quines màximes i mínimes hi haurà?
Pel que fa a la temperatura, aquestes són les màximes i mínimes de divendres.
- Barcelona: mín. 17 °C / màx. 21 °C
- Girona: mín. 12 °C / màx. 22 °C
- Lleida: mín. 13 °C / màx. 26 °C
- Tarragona: mín. 15 °C / màx. 22 °C
- Tortosa: mín. 16 °C / màx. 23 °C
- Manresa: mín. 12 °C / màx. 25 °C
- Tremp: mín. 12 °C / màx. 23 °C
- Ripoll: mín. 10 °C / màx. 20 °C
- Vielha: mín. 9 °C / màx. 19°C
Quant al dissabte, les temperatures seran similars:
- Barcelona: mín. 16 °C / màx. 20 °C
- Girona: mín. 8 °C / màx. 24 °C
- Lleida: mín. 13 °C / màx. 24 °C
- Tarragona: mín. 15 °C / màx. 22 °C
- Tortosa: mín. 16 °C / màx. 22 °C
- Manresa: mín. 12 °C / màx. 23 °C
- Tremp: mín. 12 °C / màx. 21 °C
- Ripoll: mín. 10 °C / màx. 19 °C
- Vielha: mín. 10 °C / màx. 18 °C