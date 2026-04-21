El SEM afegeix 81 ambulàncies al nou model per a les comarques gironines

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) desplega aquesta mitjanit el nou model assistencial i de transport sanitari 2025-2030 a Girona. Aquest renova i amplia completament la flota d'ambulàncies. Ara, les comarques gironines tindran 224 ambulàncies noves, 81 més de les que hi havia fins ara. Jaume Heredia, gerent d'aquesta regió sanitària, ha remarcat que aquest increment millora la cobertura territorial i que han utilitzat criteris tècnics i d'anàlisi per fer una "gestió dinàmica" de les ambulàncies, per garantir l'eficàcia a l'hora d'arribar a les urgències. Amb el nou model incorporen tecnologia com ecògrafs i dispositius d'analítica de sang per facilitar l'orientació diagnòstica "al lloc dels fets".
El desplegament del nou concurs suposa una inversió de més de 1.970 milions d'euros a Catalunya, dels quals 278 milions són a la part de les comarques gironines i l'alt Maresme. El cap territorial del SEM a Girona, Jordi Jiménez, ha subratllat que això no suposa només una millora en l'equipament, sinó que permet millorar la cobertura territorial del servei allà on han detectat que més fan falta.
L'augment més important d'ambulàncies a la regió serà el transport sanitari no urgent, que passa de 80 a 152 ambulàncies. A l'augment s'hi sumen també sis unitats de nova creació que seran "polivalents" i donaran suport tant al transport sanitari urgent com no urgent.
El disseny de la cobertura
Per dissenyar la cobertura territorial s'han tingut en compte dues característiques principals: la dispersió poblacional en comarques com el Ripollès i la Garrotxa i l'increment de població, sobretot a l'estiu, a la zona de la costa. En aquest sentit, tenir més ambulàncies permet consolidar unitats en alguns punts del litoral on fins ara només reforçaven durant el període estival. A més, han ampliat recursos en àrees de més activitat com Girona, Salt (Gironès), Blanes (Selva) o Figueres, així com en punts clau per a la cobertura territorial com Cassà de la Selva (Gironès), Santa Coloma de Farners o Hostalric (Selva).
El model es basa en una planificació amb criteris tècnics i científics que ha treballat el SEM amb les dades d'actuacions des del 2016, juntament amb dades demogràfiques i orogràfiques. Una eina creada juntament amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha treballat aquestes dades donant com a resultat un mapa interactiu i dinàmic que ajuda a prendre decisions a l'hora de situar estratègicament els recursos.
Tot i això, traslladar l'ambulància a Hostalric ha generat incertesa a l'Ajuntament de Breda, que va aprovar una moció "contra la pèrdua de la presència d'ambulància al municipi". Heredia ha defensat que situen les ambulàncies on poden donar una cobertura en un temps menor i "Breda continua tenint un servei d'emergències mèdiques adequat en tot moment".
A més, amb aquest model s'incrementa en més de 68.000 les hores contractades de servei a les comarques gironines, especialment les d'ambulància avançada que augmenta en 25.704 hores. També, hi ha una bossa de 12.360 hores més per donar resposta a situacions extraordinàries. El nou model s'anirà desplegant progressivament arreu del país, i està previst que culmini el 25 de juny al Barcelonès nord.
Les noves ambulàncies
També s'ha incorporat tecnologia sanitària avançada a les ambulàncies per millorar l'atenció i l'orientació diagnòstica abans d'arribar a l'hospital. Les noves ambulàncies de transport sanitari urgent tenen ecògrafs i un sistema d'analítica de sang amb resultat immediat. Segons ha concretat Jiménez, això permetrà confirmar una sospita d'una hemorràgia interna o afinar el tractament en patologies cardiorespiratòries. A més, els professionals també duran detectors de monòxid de carboni.
Pel que fa a les ambulàncies, com a novetat, tindran lliteres de sobrepès i nous sistemes de retenció infantil. Les ambulàncies de transport sanitari no urgent, que sobretot fan trasllat de pacients a rebre tractament, també incorporen una motxilla per poder atendre urgències.
D'altra banda, hi ha tres noves tipologies d'ambulàncies: les unitats de suport logístic sanitari, que donen suport tant a ambulàncies de transport sanitari urgent com no urgent; les polivalents, que donen suport a les urgents en serveis a pacients de baixa complexitat i farà l'assistència i trasllat de persones de més de 170 quilos; i, per últim, les ambulàncies llançadora, 100% elèctriques per traslladar pacients del servei no urgent.