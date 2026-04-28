Torroella de Montgrí es posiciona amb l’institut que va denunciar insults racistes d’Aliança Catalana

La majoria dels grups del ple de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí han expressat el seu suport a la comunitat educativa de l’Institut Montgrí, després que alumnes del centre denunciessin patir insults racistes part de membres d’Aliança Catalana el dia de Sant Jordi. En una junta de portaveus celebrada aquest dilluns, els tres partits de l’equip de govern i el regidor no adscrit Ramon Moreno han subscrit un comunicat conjunt que condemna dels fets, mentre que la resta de grups municipals no s’hi han adherit.
El manifest se solidaritza amb la comunitat educativa i els alumnes, a més de fer valdre la tasca del centre, que “fa anys que treballa intensament per la integració i la convivència”. D'afegit, l'Ajuntament subratlla que els comportaments racistes de membres d'Aliança Catalana "no representen, de cap manera, els valors que defineixen la nostra comunitat”, a banda de reivindicar tant Torroella de Montgrí com l’Estartit com un municipi “respectuós, obert i plural”, i fer una crida perquè tothom pugui viure-hi amb "seguretat i tranquil·litat".
Crida a defensar la convivència
El consistori de Torroella de Montgrí també remarca que la convivència és un “patrimoni col·lectiu” que cal preservar, i alerten que hi ha qui intenta trencar-la per treure’n rèdit polític, i asseguren que la defensaran “amb determinació”, a més de fer una crida a la ciutadania a actuar amb respecte i responsabilitat per garantir el benestar i el futur del municipi. També sentencien que “cap actitud excloent” pot tenir cabuda en la vida quotidiana del poble.
Versions contraposades
Els fets es remunten al 23 d’abril, coincidint amb la diada de Sant Jordi, quan membres de la comunitat educativa de l’Institut Montgrí de Torroella de Montgrí van denunciar que estudiants del centre havien rebut comentaris racistes per part de persones que estaven en una carpa d’Aliança Catalana.
Davant les acusacions, Aliança Catalana nega els fets i carrega contra el comunicat de l'Institut, catalogant-lo de "fals i calumniós", i insisteix que van ser els mateixos joves que es van "discutir entre ells" i que la trifulga no va ser amb ningú de la carpa sinó per divergències seves.