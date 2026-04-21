El Parlament tomba els intents de victimització de Vox i Aliança Catalana

L'extrema dreta mira de fer-se la víctima al Parlament, tot i que no se'n surt. La mesa de la cambra catalana ha rebutjat aquest dimarts dues queixes, una de Vox i l'altra d'Aliança Catalana. Els ultres espanyols pretenien que el Parlament actués contra un diputat de la CUP per una publicació a les xarxes socials, mentre que Sílvia Orriols pretenia que Josep Rull es disculpés per un xoc viscut en l'últim ple de la cambra, celebrat la setmana passada i marcat per la polèmica abstenció dels regidors del PSC de Ripoll per facilitar els pressupostos de l'alcaldessa.
Anem a pams. El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha enviat un escrit a la mesa de la cambra en què demanava actuar per una publicació a X de Dani Cornellà, diputat de la CUP. Concretament, el diputat cupaire deia: "El feixisme es combat a cops de puny #voxFeixistes deixeu en pau el SEPC". Unes declaracions que es produïen en ple xoc entre el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i la formació d'extrema dreta. De fet, Cornellà responia a una publicació del partit ultra en què Ignacio Garriga anunciava una denúncia contra el SEPC. Vox demanava que es portés el cas a la comissió de l'Estatut del Diputat, però la mesa, per unanimitat, ha decidit no fer-ho. La premissa és que no s'entren a valorar les publicacions dels diputats a les xarxes socials.
Per altra banda, Orriols ha enviat un altre escrit a la mesa del Parlament per un fet viscut en el ple de la setmana passada. Durant la sessió de control a Salvador Illa, la líder d'Aliança Catalana va agrair-li, en to de burla, que el PSC facilités els pressupostos de Ripoll i que dissolgués l'agrupació del partit a la vila. Orriols també va interpel·lar Ester Capella, portaveu parlamentària d'ERC, i Rull li va dir que havia de dirigir-se al president de la Generalitat, malgrat que no va interrompre-la i va deixar acabar la seva intervenció.
Orriols també s'ha queixat de la decisió de David Pérez, vicepresident segon del Parlament, que durant el ple en funcions de president no va donar-li la paraula a Orriols per al·lusions. El Parlament considera que el diputat amb funcions de president té dret a moderar el debat com consideri i que, si s'atengués la petició d'Orriols, constantment s'haurien de donar torns de paraula per al·lusions. Tant en el cas de Rull com en el de Pérez, Orriols havia demanat dues disculpes formals. Finalment, però, la mesa ha descartat les queixes i ha tancat files amb l'actuació de tots dos membres de l'òrgan de direcció de la cambra. "No hi ha hagut tracte discriminatori", apunten.