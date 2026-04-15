La polèmica pels pressupostos de Ripoll ha aterrat al Parlament. Sílvia Orriols ha aprofitat la seva pregunta al Govern al ple d'aquest dimecres per agrair al PSC l'abstenció per facilitar els pressupostos i especialment a Salvador Illa per haver desarticulat l'agrupació del PSC de Ripoll: "Això sí que ha estat una jugada mestra sense precedents", ha dit irònicament. La líder d'Aliança Catalana també s'ha saltat la seva obligació d'interpel·lar al Govern i s'ha dirigit a Ester Capella per recordar-li que ERC s'hagués abstingut en la votació dels comptes si els socialistes no ho haguessin fet.
La provocació d'Orriols també ha anat dirigida cap a Junts i la CUP, i per tant cap al conjunt de l'oposició a Ripoll, perquè també han donat suport a mesures d'Aliança a nivell local. D'aquesta manera, una Orriols que se sent crescuda després de l'última crisi a Ripoll, ha dit clarament que caldria desarticular tota l'oposició que té al ple. Cal recordar que la baixa dels dos regidors del PSC, que ha obert una crisi sense precedents a l'agrupació local, no és l'únic cas de renúncies a l'oposició durant el mandat. Set dels onze regidors electes que es trobaven a l'oposició després dels comicis locals han renunciat.
De totes maneres, Illa ha preferit no entrar en el joc de les provocacions d'Orriols. El president només ha deixat anar un missatge molt breu: Ni el meu govern ni la meva formació política farà mai cap acord amb qui es posa al costat dels discursos d'odi, de Netanyahu, de Trump, d'Orban i d'Alternativa per Alemanya", ha sentenciat Salvador Illa. Cal recordar que el PSC va dissoldre l'agrupació local de Ripoll després que els seus dos regidors renunciessin per l'abstenció als pressupostos de Ripoll mentre que cap altre membre de la llista de les eleccions del 2023 ha volgut agafar l'acta.
El PP també suca en la crisi de Ripoll
Un PP sense representació al ple de Ripoll també ha decidit furgar en la crisi pels pressupostos a la mateixa vila. Alejandro Fernández ha assegurat que Illa i Orriols han pactat l'aprovació dels comptes per evitar una moció de confiança. “No li carreguin el mort a dos pobres regidors”, ha dit el portaveu parlamentari popular. Fernández ha dit que el president i la líder d'Aliança “són uns estafadors”: “Cinisme, teatre i postureig”. Illa ha respost que el Govern i el PSC “no arribaran mai a cap acord amb qui defensa discursos d'odi”. El president ha retret al dirigent popular que “retorci” els fets i li ha recordat que el seu partit està pactant amb Vox i fallant en la defensa dels drets humans i de Catalunya.
La dissolució de l'agrupació del PSC a Ripoll és l’últim -per ara- episodi que deixa el terratrèmol que ha suposat la irrupció de l’extrema dreta independentista a la política catalana. Més enllà dels fets que han desembocat amb la sortida dels edils socialistes, és una nova mostra de la impotència de les forces democràtiques per abordar un fenomen global que a casa nostra ha germinat en forma d’Aliança Catalana.
Si ens centrem en el bressol de Catalunya, la decapitació del grup municipal del PSC és la cirereta d’un cúmul de despropòsits iniciats just després de les eleccions municipals del 2023. La victòria d’Orriols -fruit de la gestió dels atemptats, del fracàs del procés, de la fi d’un cicle de domini convergent a la vila i del seu mateix carisma- es podia afrontar de moltes maneres, però sempre s’ha acabat optant per les pitjors decisions des de l'oposició.