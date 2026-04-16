Sospitosa reacció d'un diputat de Vox quan li pregunten si voldria deportar Lamine Yamal

Enrenou al Parlament per una polèmica reacció des de les files de l'extrema dreta. El diputat de Vox, Alberto Tarradas, ha fet broma aquest dijous, assentint amb el cap i llançant unes paraules a l'aire entre riures, quan Laure Vega, de la CUP, li ha plantejat que el que realment vol és deportar al futbolista Lamine Yamal. Els fets han tingut lloc aquest dijous durant el debat a la cambra catalana d'una moció del PP sobre polítiques esportives.
En aquest context, Vega s'ha dirigit als diputats de l'extrema dreta: "Lamine Yamal els molesta perquè és el mirall perfecte del que sí és la catalanitat”, ha afirmat, reivindicant la diversitat de la identitat catalana, nascuda en barris com Rocafonda, que parla català i castellà i que és musulmà. Vega ha anat més enllà i ha interpel·lat directament la bancada ultra: "S’atreveixen a sortir aquí i dir que deportarien Lamine Yamal?". Ha estat en aquest moment quan Tarradas ha assentit amb el cap i ha deixat anar comentaris entre rialles amb una altra diputada de Vox, Júlia Calvet.
Minuts després, el debat ha continuat tensant-se. Vega ha qualificat els diputats del PP i Vox de “trossos de berro”, unes paraules de les quals s’ha retractat immediatament després que el president del Parlament, Josep Rull, li demanés que rectifiqués. Tot seguit, des dels escons s’ha pogut sentir un “pren-te un trankimazín” dirigit a la diputada cupaire, fet que ha provocat un nou moment de tensió i ha obligat Rull a intervenir de nou: “No ens podem insultar, ni des de la tribuna ni des dels escons”.
La reacció de Vox als càntics islamòfobs
La reacció d'Alberto Tarradas no suposa cap sorpresa. De fet, el seu cap de files -i portaveu estatal del partit-, Ignacio Garriga, va reaccionar en una mateixa línia als càntics islamòfobs i racistes que es van sentir a l'Espanya-Egipte disputat fa dues setmanes a l'estadi de l'Espanyol.
Comentant un tuit del programa Tiempo de juego de la Cope -que consideraven els incidents com "una barbaritat"-, el líder ultra no només ho evitava censurar sinó que aprofitava per barrejar inseguretat, immigració i religió islàmica: "Barbaridad es que se cedan más estadios para el Ramadán que para que juegue la selección española de fútbol en Cataluña". Cal recordar que la FIFA ha obert un expedient contra la Federació Espanyola.
El Govern demana aturar els discursos d’odi a l’esport
Aquest mateix dijous al ple el conseller d’Esports, Berni Álvarez, ha assegurat que els càntics de Cornellà han de fer “canviar el xip” sobre els discursos “instrumentalitzats” d’odi a l’esport. En una interpel·lació del PSC-Units al Parlament sobre la lluita contra els discursos d’odi i la discriminació a l’esport, Álvarez ha defensat que aquells fets evidencien que hi ha missatges “orientats” i “preparats” que van molt més enllà dels insults habituals en un recinte esportiu. El conseller també ha instat clubs i federacions de “qualsevol nivell” a “denunciar” aquests comportaments i ha advertit que “és equivocat” protegir “els pocs que animen” per por de quedar-se sense suport a la graderia.
Álvarez ha remarcat que la violència i els discursos d’odi “no són un incident esportiu només”, sinó “una vulneració dels drets i una fractura de la convivència molt clara”. En aquest sentit, ha inclòs dins d’aquest fenomen el racisme i la xenofòbia, la LGTBI-fòbia, el masclisme i el bullying, i ha alertat que es tracta d’una problemàtica que ha crescut especialment en l’àmbit digital.