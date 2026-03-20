Seran Mataró i Salt punta de llança de Vox?

A poc més d’un any per a les pròximes eleccions municipals, totes les forces polítiques escalfen motors llimant les seves estratègies i discursos per la gran batalla electoral. Una batalla en què l’extrema dreta vol jugar a totes i en què la irrupció d’Aliança Catalana condicionarà la majoria en molts plens municipals. En el cas de Vox, els de Santiago Abascal esperen coronar un ascens que els darrers processos electorals confirmen. A Catalunya, dues places on confien créixer sensiblement són Mataró i Salt.
La fitxa de Mataró
- Alcalde: David Bote Paz (PSC)
- Habitants: 131.370 habitants, segons dades de 2025
- Socis: El PSC governa en coalició amb els Comuns-Podem
- Resultats del 2023: victòria del PSC, però insuficient
Vox olora com un gos perdiguer totes les bosses de crispació social del país. Els barris tensionats són carn de canó. L’any 2025, Salt i Mataró van viure episodis de conflictivitat -especialment al barri mataroní de Cerdanyola- que van propiciar que Vox activés el seu discurs xenòfob. També el PP s’hi va afegir, reclamant la compareixença de la consellera de l’Interior, Núria Parlon, al Parlament.
Mataró té 27 regidors. La majoria està formada pel PSC (11) que, amb David Bote, conserva una alcaldia que ha estat tradicional feu socialista. Vox va obtenir 4 regidors al ple, que són una bona plataforma de creixement. La cap ultra al consistori, i tot indica que repetirà com a alcaldable, és Mónica Lora. Procedent de l'extinta Plataforma per Catalunya de Josep Anglada, dirigent a l’alça al partit i que és també diputada al Parlament. El número dos, José Casado, és un altre nom ben conegut en els cercles d’extrema dreta local. va impulsar Lazos Amarillos, un grupúscul que sortia al carrer durant el procés per retirar els símbols en solidaritat amb els represaliats independentistes.
La fitxa de Salt
- Alcaldessa: Cristina Alarcón Piedra (ERC)
- Habitants: 34.603 habitants, segons dades de 2025
- Socis: ERC governa en coalició amb Junts
- Resultats del 2023: victòria d’ERC, però insuficient
Salt té 21 regidors. Està governada per una coalició d’Esquerra Republicana i Junts. L’extrema dreta de Vox té també quatre regidors al consistori gironí -el 2019, quan en va obtenir tres, va ser l'únic municipi català amb representació dels ultres espanyolistes-.
El seu cap de llista és Sergi Fabri. L’expert en extrema dreta Xavier Rius-Sant subratlla un nexe comú entre els caps de Vox als dos municipis: tots dos venen de Plataforma per Catalunya. De fet, una fracció del partit d'Anglada va acabar integrant-se en Vox. En tot cas, l’abast de l’hipotètic creixement municipal dependrà i molt del que faci Aliança Catalana.
Mataró i Salt simbolitzen dos territoris on l'extrema dreta espanyola aspira a créixer. En els cercles dirigents de Vox donen molt de relleu a fer forat en els municipis on governa el PSC, com seria el cas de la capital del Maresme. En les comarques gironines, en canvi, sí que detecten competència amb Aliança Catalana, segons admeten. Però probablement el fet de ser una marca nova que creix farà que els de Sílvia Orriols siguin també competidors durs fora de la Catalunya interior.