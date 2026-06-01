El govern espanyol reactiva el finançament i convoca reunions bilaterals amb les autonomies

El Ministeri d’Hisenda iniciarà "de manera immediata" una ronda de reunions bilaterals amb totes les comunitats autònomes del règim comú per abordar la reforma del finançament autonòmic. Segons ha indicat el govern espanyol, aquest dilluns s’ha remès a totes les conselleries d’Hisenda de les autonomies una carta per concertar dates i preparar el terreny de cara a convocar pròximament un Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), que ha de ser el pas previ a l’aprovació per part del consell de ministres de la reforma del model actual perquè s’aprovi definitivament abans que finalitzi l’any i entri en vigor el gener de 2027.
Tal com han apuntat des del ministeri, serà el secretari d’Estat d’Hisenda, Jesús Gascón, l’encarregat de mantenir les reunions bilaterals, que podran ser presencials o per videoconferència en funció de la disponibilitat o les preferències de les comunitats autònomes. "El compromís de celebrar aquestes reunions bilaterals es va adquirir en l’últim Consell de Política Fiscal i Financera, quan el Ministeri d’Hisenda va presentar la seva reforma del sistema, l’aprovació de la qual permetria elevar en 20.975 milions d’euros els recursos de les autonomies", detallen.
El nou model de finançament autonòmic que planteja el govern espanyol incorpora nous criteris de repartiment, millores metodològiques i es basa en principis que per a l’executiu són prioritaris, com ara una nova proposta del criteri de població ajustada que contempla noves variables, un element clau de les negociacions del model. També es preveu un increment de la capacitat tributària, que eleva l’autonomia i la corresponsabilitat fiscal i reforça el principi de suficiència. També respecta el principi d'ordinalitat en el cas de Catalunya.
Amb tot, el model pretén reforçar i garantir "la solidaritat interterritorial a través d’un mecanisme d’anivellament horitzontal equitatiu, objectiu i transparent". "L’anivellament vertical també queda garantit amb una aportació addicional de l’Administració central que permetrà reforçar el finançament de la sanitat i l’educació públiques i de les polítiques socials", prometen.
Entre les novetats per promoure l’autonomia de cada territori hi ha la possibilitat que les comunitats rebin la recaptació de l’IVA generat per les pimes als seus territoris. Tot plegat, partint d’una "garantia d’statu quo", segons la qual cap comunitat rep menys recursos que amb l’anterior model.