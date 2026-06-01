L'Agència Tributària de Catalunya reforça l'atenció presencial de la campanya de la renda i disposarà de 40 oficines

L'Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha iniciat aquest dilluns l'atenció presencial per donar suport a la ciutadania per la campanya de la renda. Enguany ho fa amb 40 oficines distribuïdes arreu del país, algunes de les quals funcionen per primera vegada. L'atenció telefònica ja funciona des del maig i segons ha explicat la consellera d'Economia, Alícia Romero, s'han atès 25.500 persones, un 20% més que l'any passat. Romero ha visitat l'oficina de Tarragona, que s'ha posat en marxa aquest dilluns, i ha estimat que les atencions presencials també creixeran al voltant del 20%. La consellera ha indicat que la plantilla s'ha reforçat per muscular l'ATC, "que s'ha de convertir en la hisenda catalana".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\n\r\nENTREVISTA\r\n\r\n«La relació amb ERC està consolidada i és estratègica» Ferran Casas i Manresa\r\n\r\n\r\n \r\n