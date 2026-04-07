La FIFA obre un expedient contra la Federació Espanyola pels càntics racistes a Cornellà

Una setmana després dels càntics racistes al RCDE Stadium de Cornellà-el Prat a l'inici del partit entre les seleccions d'Espanya i Egipte, la FIFA ha obert un expedient sancionador contra la Reial Federació Espanyola de Futbol. El cas ha passat al comitè disciplinari, que haurà de decidir si s’imposa una multa o es duen a terme accions de sensibilització en futurs partits de la selecció.
La normativa de la FIFA recull que, davant casos de càntics discriminatoris des de la grada, la federació organitzadora ha d'afrontar multes de 20.000 francs suïssos (21.600 euros) i el tancament d'una part de l'estadi la pròxima vegada que la seva selecció jugui com a local. A més, la norma també contempla penalitzacions per al club posseïdor de l'estadi. En aquest cas, l'Espanyol.
Els Mossos d’Esquadra i la fiscalia especialitzada en delictes d’odi també van posar en marxa diligències per la via penal i administrativa pels fets durant el partit en què la graderia va proclamar càntics com ara "musulmà qui no boti" en relació als jugadors d'Egipte.
Les reaccions als crits islamòfobs
El càntic racista i islamòfob es va sentir de manera molt evident al minut 8: "musulmà qui no boti". No només a l'estadi, sinó també a la retransmissió televisiva de TVE. Això sí, els narradors no van fer-hi cap referència en directe i en cap cas es va activar el protocol contra el racisme, que obliga a aturar els partits quan es produeixen insults com els d'aquest vespre.
D'altra banda, el president de la Federació Espanyola de Futbol, Rafael Louzán, va rebutjar i condemnar els càntics després del partit, tot i que els va minimitzar. Preguntat per si aquests fets poden posar en risc l'organització del Mundial 2030, Louzán va assegurar que les proclames xenòfobes havien estat "un fet aïllat que no es pot repetir", tot i que el clam va ser molt notori. De fet, Pedri va explicar que els jugadors ho van sentir tot. "No ens ha agradat gens i és intolerable", va reblar.
Lamine Yamal, la gran estrella de la selecció espanyola, també va reaccionar als fets a través d'una publicació a Instagram. El jugador de Rocafonda és musulmà practicant i, de fet, en les darreres setmanes ha compatibilitzat sense problemes el dejuni del Ramadà amb partits de màxim nivell. "Utilitzar la religió com a burla us deixa com a ignorants i racistes", va denunciar.