«Musulmà el qui no boti»: crits racistes al partit de la selecció espanyola a Cornellà

“Musulmà el qui no boti”. Una part força notable del públic que aquesta nit s'ha congregat al RCDE Stadium de Cornellà-el Prat ha entonat aquest càntic racista a l'inici del matx entre les seleccions d'Espanya i Egipte.
El càntic racista i islamòfob s'ha sentit de manera molt evident al minut 8. No només a l'estadi, sinó també a la retransmissió televisiva de TVE. Això sí, els narradors no n'han fet cap referència, ni tampoc a les xarxes socials de la Federació Espanyola.
Els crits s'han reproduït, ja menys majoritaris, al minut 23. Tanmateix, en cap cas s'ha activat el protocol contra el racisme, que obliga a aturar els partits quan es produeixen insults com els d'aquest vespre.
Es dona la circumstància que la gran estrella de la selecció espanyola és el blaugrana Lamine Yamal. El jugador de Rocafonda és musulmà practicant i, de fet, en les darreres setmanes ha compatibilitzat sense problemes el dejuni del Ramadà amb partits de màxim nivell.
Xiulada a l'himne egipci
Els crits contra els musulmans per part d'una part de l'afició de la “roja” no han estat l'única falta de respecte contra el combinat nord-africà. Just abans de l'inici del partit, ha sonat l'himne d'Egipte i ha estat rebut amb una sonora xiulada.
A banda de les faltes de respecte contra els jugadors egipcis -que s'han reproduït quan a la mitja part alguns han resat a la banda-, també s'han escoltat càntics contra Carles Puigdemont -“Puigdemont a prisión”- o el president del govern espanyol “Pedro Sánchez, hijo de puta”.
Just en el descans, tant per megafonia com per les pantalles s'ha fet una crida a deixar d'emetre proclames racistes i xenòfobes. Una circumstància que ha deixat en un segon pla l'èxit de convocatòria de la “roja”: 35.000 espectadors en una mostra més de la “normalització” de la selecció espanyola a Catalunya després del procés.
El partit contra Egipte era el darrer del combinat espanyol abans del Mundial. La primera part ha acabat amb empat a zero, en un matx que tot apunta que serà més recordat pels càntics racistes que pel resultat esportiu.
Debut de Joan Garcia
De fet, esportivament parlant, el més destacat ha estat el debut a la segona part del porter Joan Garcia. Ho ha fet després de ser xiulat a la presentació pel seu fitxatge de l'Espanyol al Barça. En substituir David Raya, al minut 62, els xiulets s'han equilibrat amb els aplaudiments. D'aquesta manera, el jugador de Sallent -protagonista els dies previs d'una polèmica catalanòfoba- apunta a la possibilitat de ser convocat al Mundial.