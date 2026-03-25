Joan Garcia li deixa clar a Manu Carreño com es pronuncia el seu cognom: «És en català»

Joan García ha rebut la primera convocatòria de la selecció espanyola absoluta i ho ha fet a les portes del Mundial 2026. Luis de la Fuente ha esperat fins a l'últim moment per incloure'l a l'equip i veure'l de prop, però l'alt rendiment amb el Barça ha esvaït qualsevol dubte. Moltes de les plomes que segueixen l'actualitat del combinat espanyol el situen com el titular per al Mundial i els mitjans de comunicació no han volgut deixar escapar l'oportunitat d'entrevistar-lo.
El primer ha estat la Cadena Ser, i el periodista Manu Carreño s'ha assegut una estona amb el porter de Sallent, que ha compartit les seves impressions i ha aprofitat per aclarir algunes qüestions. La més comentada ha estat la de la pronunciació del seu cognom: Garcia.
L'absència de l'accent ja dona pistes de com es pronuncia, però Carreño en tenia dubtes i li ha preguntat expressament: "Joan García o Joan Garcia, com és?", l'ha interpel·lat.
"Garcia -amb essa sorda-, en català", ha contestat el porter amb naturalitat. Tots dos han deixat anar una rialla incòmoda, tot i que han mostrat complicitat durant tota la conversa i Joan Garcia ha deixat clar que no li molesta que algú es pugui confondre.
Joan Garcia, titular al Mundial?
De la Fuente ha inclòs a Joan Garcia a la llista de la selecció espanyola masculina de futbol per als amistosos de l'aturada de seleccions del mes de març, l'última prèvia al Mundial dels Estats Units d'aquest estiu. El porter del Barça és la gran novetat a la llista pels amistosos contra Sèrbia, el 27 de març a Vila-real, i Egipte, que es jugarà al RCDE Stadium de Barcelona el 31 de març. Amb el partit a Cornellà, la selecció espanyola torna a jugar en territori català quatre anys després.
De la Fuente ha convocat a quatre porters, ja que a banda de Joan Garcia, també ha cridat als tres més habituals: Unai Simón, David Raya i Alex Remiro. A banda, la llista inclou fins a set jugadors del Barça i sis jugadors catalans. Són els blaugrana Pau Cubarsí, Dani Olmo, Lamine Yamal, Pedri, Fermín i Ferran Torres; i David Raya, porter barceloní que juga a l'Arsenal, i Víctor Muñoz, el davanter d'Osasuna nascut també a Barcelona és l'altra gran novetat de la llista.